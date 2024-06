Sony estaría trabajando en la emulación de juegos de PlayStation 3 para PlayStation 5, según un reporte

God of War 3, de Sony Santa Monica.

En el mundo del gaming, la retrocompatibilidad es quizás una de esas funciones que tal vez no sea la más solicitada, pero es una de las más importantes. La idea de poder jugar en nuestras nuevas consolas los títulos que teníamos en consolas anteriores, especialmente en esta actual era digital, no solamente es un plus para los consumidores sino que también ayuda a la preservación de juegos. Por eso siempre fue decepcionante que Sony no encontrase una manera elegante de implementar retrocompatibilidad con títulos de PlayStation 3, pero un nuevo reporte indica que la situación podría cambiar en el futuro.

Una persona con información acceso a información confidencial reportó en un medio norteamericano que Sony estaría trabajando en un emulador para poder llevar una selección de juegos de PlayStation 3 a PlayStation 5. Este reporte no posee información sobre posibles nuevas características de este emulador, como podría ser la capacidad de aumentar la tasa de frames de los juegos de la misma forma en la que Xbox trata los juegos de Xbox 360 emulados en Xbox Series X y Xbox Series S. Independientemente de este reporte, el reconocido periodista norteamericano Jeff Grubb pudo corroborar esta información, afirmando que Sony se encuentra trabajando en esta función desde hace tiempo.

Infamous 2, de Sucker Punch.

La retrocompatibilidad de juegos de PlayStation 3 siempre fue un tema sensible para los usuario de las consolas de Sony. En el anuncio de PlayStation 4 se esperaba que la consola fuese capaz de jugar los títulos de su predecesora, pero citando diferencias en la estructura interna de ambas consolas Sony decidió no incluir esta función. Con el paso del tiempo la compañía agregó títulos de PlayStation, PlayStation 2 y hasta PlayStation Portable a su catálogo de juegos emulados, a tal punto que están incluídos en algunos niveles de suscripción de PlayStation Plus. Los juegos de PlayStation 3, sin embargo, brillaron por su ausencia, al menos hasta que fueron agregados mediante streaming en la nube.

Si bien se desconoce cuándo podría realizarse un anuncio de esta posible nueva función para PlayStation 5, el próximo gran evento del gaming será la Gamescom a finales de agosto. Sin embargo, Sony ya comunicó que PlayStation no formará parte de este vento como exhibidor.