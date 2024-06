Selena Gomez se prepara para regresar a Only Murders in the Building: todos los detalles de la nueva temporada

Selena Gomez presentando Emilia Perez en el Festival de Cannes

Selena Gomez se encuentra en un gran momento de su carrera como empresaria, actriz y productora. Entre sus futuros proyectos destaca Emilia Pérez, un largometraje musical y de thriller programado para el 2024, escrito y dirigido por Jacques Audiard (conocido por The Sisters Brothers). La película sigue la historia de Rita, una abogada de un prestigioso bufete que recibe una oferta inesperada: ayudar al temido líder de un cartel a retirarse de su negocio. En este proyecto, Gomez compartirá protagonismo con Zoe Saldaña (Guardianes de la Galaxia, Avatar), Karla Sofía Gascón (Nosotros los nobles), Adriana Paz (Las Horas Muertas) y Édgar Ramírez (Jungle Cruise, Furia de titanes 2).

Además, también participará en el regreso de Waverly Place, la mítica serie de Disney Channel, en la nueva entrega titulada Los hechiceros más allá de Waverly Place (Wizards Beyond Waverly Place), donde se centrarán en la vida adulta del estudioso Justin Russo.

Sin embargo, en esta ocasión, vamos a hablar de otro de sus proyectos importantes: la cuarta temporada de Only Murders in the Building.

La trama de la cuarta temporada de Only Murders in the Building

En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, nuestro trío de podcasters aficionados se enfrenta a los impactantes sucesos del final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles, Sazz Pataki. Su investigación les lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver y Mabel corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Desde su estreno en 2021, Only Murders in the Building ha combinado de manera magistral comedia, suspenso y misterio. La serie sigue la vida de Oliver, Charles y Mabel, interpretados por Steve Martin (La pantera rosa, El padre de la novia), Martin Short (Los tres amigos) y Selena Gómez (Hotel Transylvania, Un día lluvioso en Nueva York), respectivamente. Estos tres personajes forman un grupo peculiar de amigos que se unen para producir un podcast acerca de oscuros asesinatos, decididos a resolver los enigmas de su propio edificio.

Con respecto a la cuarta temporada, esta continuará justo en el momento exacto en que finalizó la tercera entrega. Después del éxito, así como la controversia, de la obra de Broadway protagonizada por el personaje interpretado por Meryl Streep (El diablo viste a la moda, Mamma Mia), nuestros protagonistas deciden dejar Nueva York y trasladarse a Los Ángeles en busca de oportunidades en la industria del entretenimiento. Sin embargo, antes de establecerse en la costa oeste, todavía tendrán que resolver el misterio en torno a Sazz Pataki, el doble de Charles, cuyo destino quedó en dudas al final de la temporada anterior.

Los showrunners han expresado que esta temporada se expandirá más allá del Arconia, explorando nuevas ubicaciones y ampliando tanto la historia como las situaciones misteriosas, todo ello acompañado de una buena dosis de humor. Además, los tres intérpretes también volverán a desempeñarse como productores ejecutivos de este proyecto.

¿Quiénes se incorporan a Only Murders in the Building?

Captura del tráiler oficial de Only Murders in the Building

Junto a Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, la serie contará con el regreso de Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan) y Michael Cyril Creighton (The Outside Story, One Killer Question).

La novedad también incluye a varios actores y actrices que se suman a Only Murders in the Building, presentada como la “temporada más estelar hasta ahora”. Entre ellos, se encuentran Molly Shannon (Una buena persona), Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals), Richard Kind (Intensamente, Big Mouth), Melissa McCarthy (Gilmore Girls, Chicas armadas y peligrosas), Eugene Levy (Schitt’s Creek), Eva Longoria (Brooklyn Nine-Nine, Over Her Dead Body) y Zach Galifianakis (¿Qué pasó ayer?), entre otros.

La serie, concebida por FX, llegará el próximo 27 de agosto a Disney+ como parte del nuevo relanzamiento que integra la plataforma con Star+.