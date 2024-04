Destiny 2: The Final Shape traerá consigo una nueva facción de enemigos y una nueva subclase

Destiny 2: The Final Shape, de Bungie.

Uno de los juegos más emblemáticos de los inicios de la generación de PlayStation 4 y Xbox One es, sin lugar a dudas, Destiny, el juego de Bungie, los ex desarrolladores de Halo. En septiembre de este año la franquicia cumplirá sus primeros 10 años, lo cual no solamente será un hito, sino que nos acerca a la meta de aquellos primeros comentarios de Bungie cuando declaraban que tendríamos contenido de Destiny durante 10 años. A mediados de este año, entonces, llegará la próxima expansión de Destiny 2, aptamente llamada The Final Shape, y el estudio mostró nuevos detalles sobre lo que llegará al juego este año.

Durante una transmisión realizada por el estudio, los desarrolladores presentaron novedades tanto sobre los enemigos como sobre los personajes jugables que se sumarán al juego con esta nueva expansión. En cuanto a los villanos, The Final Shape introducirá la primera nueva facción enemiga que llega a Destiny desde el 2018, llamada The Dread. Esta facción incluirá enemigos voladores con armas, enemigos ágiles que se especializan en combate cuerpo a cuerpo, y otros que utilizarán poderes que limitan el movimiento de los jugadores a distancia. Los jugadores, por su parte, contarán con una nueva subclase que podrá utilizar los poderes de la Luz y de la Oscuridad al mismo tiempo, un concepto novedoso dentro de la mitología de Destiny.

Destiny 2: The Final Shape, de Bungie.

Como su nombre lo indica, The Final Shape será la conclusión de la narrativa actual de Destiny, que involucra conflictos entre las fuerzas de la Luz y de la Oscuridad desde el lanzamiento original del juego hace casi 10 años. Sin embargo, el estudio especificó que esto no representa el fin de Destiny. Luke Smith, director creativo del juego, comentó que al derrotar al villano en esta expansión comunicarán a los jugadores qué sigue en el mundo de Destiny, pero que tendrán más que decir al respecto en el futuro. Es de esperarse que el estudio realice los anuncios más importantes en los meses cercanos a septiembre, a modo de celebración del décimo aniversario del juego.

Destiny 2: The Final Shape se lanzará el 4 de junio. Si bien la expansión es paga, el juego está disponible de forma gratuita para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC.