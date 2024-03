Dragon’s Dogma 2 ya nos permite crear a nuestro personaje, dos semanas antes de su estreno

Capcom evalúa lanzar sus juegos a 70 dólares, comenzando con Dragon’s Dogma 2, y se suma al nuevo estándar de la industria. Te contamos todos los detalles al respecto en este video

Con fecha de lanzamiento para el 22 de marzo, Dragon’s Dogma 2 sigue presentando novedades más que importantes para solventar la espera. De esta manera, ya está disponible el creador de personaje para ir ajustando a gusto nuestro héroe, en esta secuela del juego de rol de acción. Sin embargo, los usuarios esperaban en la transmisión de Capcom el anuncio de una demo del juego, que finalmente no llegó.

No obstante, los jugadores más ansiosos ya pueden aprovechar el modo creador antes de la salida del juego. A su vez, también está disponible el almacenamiento desde hoy mismo. De esta manera, podrán transferir su personaje ya listo para la acción cuando el juego esté disponible el 22 de marzo.

Con muy pocas horas desde su presentación, los usuarios empezaron a sacarle provecho a este creador de personaje y ya se encuentra por internet la recreación de grandes protagonistas, como Gandalf de The Lord of the Rings (El señor de los anillos) y Daenerys Targaryen de Game of Thrones (Juego de tronos) entre otros, demostrando el gran interés que la empresa destinó a este aspecto hacia la comunidad.

Dragon’s Dogma 2, de Capcom.

Pese a su llegada a finales de marzo, Dragon’s Dogma 2 es uno de los juegos más importantes del mes -y tal vez del año- que estará disponible para PlayStation 5, PC y Xbox Series. Lo menos alentador es el precio, ya que será el primero de Capcom a $70 dólares.