Infested: la aclamada película de Sébastien Vaniček que utilizó arañas reales llega a Shudder

Infested (Vermines) - captura del tráiler oficial

A inicios de febrero pasado se anunció que el director francés, Sébastien Vaniček, había sido contratado para dirigir la próxima entrega de la franquicia cinematográfica creada por Sam Raimi, Evil Dead. Si bien los detalles sobre este proyecto todavía son escasos y todo indica que está en fases iniciales de desarrollo, en poco tiempo los aficionados al cine de terror podrán disfrutar de la película que le permitió conseguir ese trabajo en Hollywood: Infested (también conocida como Vermines en su idioma original).

La película comenzó su recorrido en festivales a finales del año pasado cosechando elogios que la describen como una de las mejores dentro de su subgénero después de Aracnofobia (Arachnophobia, 1990), pero… ¿de qué va? De acuerdo a su sinopsis y lo poco que pudo develarse de su tráiler, Infested se desarrolla en un edificio en el que los residentes deberán enfrentarse a una invasión de arañas asesinas.

El protagonista de esta historia es Kaleb un hombre a punto de cumplir 30 años que nunca ha estado en una situación peor. Está peleado con su hermana por una herencia, cortó lazos con su mejor amigo y, como si fuera poco, desarrolló una fascinación particular por los animales exóticos. Es esta pasión lo que lo lleva a adquirir una araña inusual que desencadena un caos impredecible cuando se escapa y se reproduce sin control.

Entre los puntos altos que la crítica destacó de Infested se encuentra la utilización de arañas reales y efectos prácticos, algo que le brinda una mayor sensación de terror como de autenticidad a la película. A su vez, también se mencionan ciertos aspectos de la trama que profundizan en las tensiones sociales y comportamientos en contextos de crisis.

Respecto a su llegada a la franquicia Evil Dead, Vaniček adelantó que desea hacer una “película desagradable, una película que duela, de la que el espectador salga asqueado”. “Voy a meter todo el horror que tengo dentro, será catártico, y si no he arruinado mi carrera y puedo seguir haciendo películas tras ella, ¡pasaré a otra cosa que no sea terror! En cualquier caso, esta película se sentirá como Francia, pienso llevármela conmigo”, agregó.

Luego de su paso por salas selectas, Infested llegará a la pantalla de Shudder, el servicio de streaming especializado en terror, el próximo 26 de abril de 2024. Por el momento, no hay una fecha definida de lanzamiento en servicios de streaming alternativos para países de Latinoamérica.