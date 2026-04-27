Prelude: Dark Pain, el RPG táctico español, confirma su lanzamiento en Early Access

Prelude: Dark Pain, de Quickfire Games

Prelude Dark Pain, el nuevo RPG táctico de fantasía oscura desarrollado por el estudio español Quickfire Games, prepara su llegada en acceso anticipado a PC a través de Steam para este invierno. En un comunicado reciente acompañado de un tráiler, se han presentado nuevos detalles sobre la historia, los clanes protagonistas y los héroes jugables, que marcarán el inicio de la revolución contra la opresión en el mundo ficticio de Statera.

Un mundo que se enfrenta a la destrucción

La historia de Prelude Dark Pain transporta a los jugadores a Statera, un reino devastado por la corrupción conocida como Dolor Oscuro y gobernado con mano de hierro bajo el dominio de la Orden de la Cruzada de las Cenizas, reconocida por su brutalidad y control sanguinario. Las fracturas en el velo que separa los reinos han dado lugar a amenazas sobrenaturales, obligando a distintos clanes y personajes a tomar partido para restaurar el equilibrio. En este contexto, Soren, un antiguo guerrero convertido en herrero, se ve obligado a liderar una revolución con el apoyo de familiares, aliados y héroes provenientes de diversas facciones.

El acceso anticipado incluirá el Capítulo 1 del juego, con una duración estimada de alrededor de 15 horas. En esta primera versión se podrá explorar la totalidad del mapa de Statera, reclutar a nueve héroes principales y participar en batallas tácticas por turnos en equipos de hasta cinco integrantes. El lanzamiento inicial reservará las cinemáticas finales para la versión completa, poniendo así el foco en la jugabilidad y el descubrimiento de sinergias entre personajes y habilidades.

Clanes y héroes: la importancia de las alianzas estratégicas

Entre los elementos más distintivos de Prelude Dark Pain se encuentran las tres facciones principales presentadas en el nuevo tráiler. Los Blue Nets, liderados por Duocco, el suegro de Soren, son conocidos por su habilidad en la defensa de los mares y la costa sur contra los bandidos. En su grupo destacan personajes como Tammais, especializado en el combate directo, capaz de resistir e infligir daño; Maya, una arquera con la habilidad de invocar animales mágicos para atacar o proteger; Urza, una poderosa chamán con magia de soporte; y Rufio, quien maneja un hacha imponente y puede atraer enemigos hacia su posición, desestabilizando las formaciones rivales.

La segunda facción relevante es la de los Keepers of the Veil, también llamados los Señores de la Muerte por su conexión ancestral con fuerzas sobrenaturales. Su principal objetivo es mantener y reparar el velo que separa los mundos de los vivos y los muertos. Sade, una heroína enigmática y de escasas palabras, destaca por utilizar una cruz que le permite canalizar mensajes de su compañera divina, The Lady of the Cross, y brindar apoyo tanto espiritual como táctico a su grupo.

El tercer clan, los Van Rigmars, controla el territorio occidental de Statera y es el único capaz de extraer y canalizar el poder de los cristales de sangre, reliquias mágicas con usos tanto ofensivos como defensivos. Gala, la principal heroína de este linaje, emplea un mosquete y un látigo, además de aprovechar la magia de los cristales para potenciar sus ataques en combate, creando estrategias ofensivas poco tradicionales.

Progresión de personajes y sistemas de combate táctico

En Prelude Dark Pain, los jugadores tendrán acceso a más de veinte héroes en la versión final, aunque en el acceso anticipado podrán jugar con un grupo de nueve personajes. Cada uno cuenta con dos ramas de talentos y hasta cuatro habilidades activas y dos pasivas, lo que suma un total de 63 habilidades iniciales. Este nivel de profundidad brinda opciones avanzadas para conformar equipos según el estilo de combate preferido y para responder a las amenazas cambiantes del juego.

La formación de un escuadrón de hasta cinco héroes permite experimentar con combinaciones y sinergias, ya que algunas habilidades se potencian al ser usadas en conjunto. Por ejemplo, la magia de apoyo de Urza puede aumentar la resistencia de los aliados mientras Rufio ataca a los enemigos, o el control de animales mágicos por parte de Maya puede proteger a los personajes más vulnerables. Sade, con su conocimiento del terreno sobrenatural, añade ventajas estratégicas, y la versatilidad de Gala permite alternar entre ataques a distancia y ofensivas mágicas según la situación.

Prelude: Dark Pain, de Quickfire Games

Relevancia para el jugador y profundidad narrativa

La estructura del acceso anticipado de Prelude Dark Pain está diseñada para recopilar las opiniones de los usuarios y ajustar el equilibrio del juego antes de su lanzamiento definitivo. Quienes accedan a esta versión podrán influir en el desarrollo y la optimización de las mecánicas, lo que ya ha generado expectativas entre los seguidores del género RPG táctico y de la fantasía oscura.

El trasfondo narrativo, con Statera como un territorio devastado por la opresión y lo sobrenatural, plantea cuestiones significativas sobre el ejercicio del poder y la resistencia a la tiranía. El sistema de clanes enfrentados no solo proporciona variedad táctica, sino que también introduce dilemas éticos, ya que las alianzas y enfrentamientos entre personajes tendrán consecuencias directas en el desarrollo de la historia. La presencia de familiares como Duocco en posiciones de liderazgo añade una dimensión personal al relato, animando a los jugadores a profundizar en las motivaciones y contradicciones de los héroes, algunos de los cuales podrían cambiar de bando o modificar sus objetivos debido a las circunstancias.

Prelude Dark Pain busca ofrecer un mundo abierto, con exploración libre del mapa durante el acceso anticipado, y combates tácticos en los que el análisis del entorno y la adecuada elección de habilidades serán elementos clave para la supervivencia del grupo.