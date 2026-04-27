Flying Oak Games anuncia Knuckle Paradise, un título con lucha, combos y gallinas

Knuckle Paradise presenta su tráiler.

Knuckle Paradise es el nuevo videojuego anunciado para PC por ARTE France y Flying Oak Games, creadores de ScourgeBringer. Inspirado en las comedias de acción clásicas de Hong Kong, apuesta por un estilo pixel art llamativo y un ritmo acelerado. La historia sitúa al jugador en el papel de Jane, una exboxeadora que es obligada a participar en un torneo secreto tras ser secuestrada y llevada a un parque de diversiones abandonado. Durante su aventura, Jane contará con la compañía de Cocotte, una gallina que es princesa y guerrera, quien se convierte en su inesperada aliada en combate.

El anuncio del juego no ha ido acompañado de una fecha de lanzamiento, pero sí ha despertado interés entre los aficionados al género y los seguidores de los títulos independientes. El juego promete acción constante, exploración libre y situaciones absurdas, manteniendo accesibilidad para quienes no buscan desafíos complicados pero sí diversión instantánea. Su sistema de combate aéreo, los combos y los escenarios animados manualmente proponen una experiencia única en cada partida.

Origen y propuestas del nuevo beat ‘em up

Knuckle Paradise conserva las características propias de Flying Oak Games: dinamismo, arte detallado y jugabilidad precisa. La trama comienza cuando Jane, retirada del boxeo, despierta en una isla tras haber sido secuestrada. Rápidamente descubre que ha sido seleccionada a la fuerza para competir en una competición clandestina de artes marciales que se desarrolla en el parque. Tomando como referencia los clásicos beat ‘em up y figuras icónicas como Dante y Bayonetta, presenta combates acelerados y el humor excéntrico característico de las películas de acción asiáticas. La opción de explorar libremente el parque, encontrar personajes inusuales y desbloquear habilidades aporta profundidad y rejugabilidad a la experiencia.

Lo distintivo de Knuckle Paradise radica en la colaboración entre Jane y Cocotte, una gallina princesa que posee habilidades únicas. Cocotte no solo acompaña, sino que participa activamente en los combates, introduciendo variantes estratégicas que diferencian al juego de otros títulos del género. Además, el desarrollo de la historia invita a los jugadores a cumplir misiones secundarias, buscar objetos ocultos como revistas de artes marciales o barras de proteínas para aumentar la salud máxima de Jane, e incluso infiltrarse en un club nocturno usando técnicas de sigilo. Se logra así un equilibrio entre acción directa y exploración ligera, manteniendo un tono humorístico y absurdo a lo largo del juego.

Jugabilidad y opciones para todo tipo de jugadores

Desde el principio, los desarrolladores han destacado que Knuckle Paradise busca ser accesible para una amplia variedad de jugadores, evitando complejidades excesivas sin eliminar la profundidad del sistema. El esquema de combos, ataques aéreos y movimientos especiales se aprende de manera natural, lo que permite tanto a jugadores casuales como a expertos disfrutar del combate. La posibilidad de dedicarse a la exploración del parque en busca de secretos o enfocarse directamente en las peleas principales responde a estilos de juego diversos y a la tendencia de adaptar la experiencia a cada usuario.

Los combates presentan animaciones fluidas y escenarios ricos en detalles, conservando la tradición visual del pixel art pero con un dinamismo poco habitual en el género. La presencia de jefes con mecánicas específicas y arenas llamativas garantiza desafíos progresivos a medida que avanza la historia. El atractivo y variedad de los personajes secundarios, junto a la inclusión de misiones alternativas, refuerzan la idea de que el juego es más que una sucesión lineal de combates; es también un homenaje al entretenimiento interactivo con énfasis en los personajes y en una narrativa ligera.

Knuckle Paradise, de Flying Oak Games

Expectativas y relación con la comunidad

Knuckle Paradise busca aprovechar la nostalgia de las experiencias arcade e incorporar suficientes novedades para captar la atención de nuevas generaciones. La elección de Jane, una exboxeadora, como protagonista principal y la presencia de una gallina guerrera como compañera reflejan un esfuerzo por ampliar la diversidad de personajes y alejarse de los estereotipos convencionales. Para los seguidores de juegos independientes y del pixel art, la propuesta remite a títulos clásicos, aunque actualizados en su estética y enfoque interactivo.

El escenario de un parque de diversiones abandonado convertido en sede de un torneo clandestino aporta un elemento de misterio y riesgo, reforzado por acontecimientos insólitos y la creación de situaciones humorísticas. Los desafíos varían desde infiltraciones hasta persecuciones en auto, ofreciendo variedad y evitando la monotonía. Aunque todavía no se ha confirmado una fecha de lanzamiento ni se han revelado más detalles, la comunidad de jugadores ya discute el posible impacto de un juego así dentro del catálogo de PC y valora la forma en que combina humor, accesibilidad y acción sin pausa.