Capcom anuncia “Capcom Highlights”, una serie de dos eventos digitales que tendrán lugar el 7 y el 11 de marzo

Capcom Highlights, los dos eventos digitales de Capcom

Capcom ya tiene todo listo para la emisión de sus dos eventos digitales bajo el título “Capcom Highlights”, dónde presentará y difundirá información sobre los últimos lanzamientos de la compañía. No obstante, Monster Hunter Wilds no tendrá lugar en esta ocasión, ya que fue recientemente anunciado en The Game Awards el pasado diciembre.

El primero de estos dos Capcom Highlights se realizará dentro de dos días, durante el jueves 7 de marzo a las 5:00 p.m. CST (8:00 p.m. Argentina). Se confirmó que tendremos novedades de algunos de los últimos títulos de la empresa, como Dragon’s Dogma 2, a muy poco de su lanzamiento con fecha al 22 de marzo.

Otro que dice presente es el hack-and-slash inspirado en la mitología de Japón, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, también con lanzamiento para este 2024 pero sin fecha confirmada. Sin embargo, este miércoles en Xbox Partner Preview, evento digital de la compañía de Microsoft, se anunciará más información sobre el juego.

El otro Capcom Highlights se llevará a cabo el lunes 11 de marzo a las 4:00 p.m. CST (7:00 p.m. Argentina). Este segundo evento estará destinado a difundir información sobre casi todos títulos lanzados. Nuevos anuncios sobre Street Fighter 6, Exoprimal y la versión de Monster Hunter Now para celulares.

Mucha atención para los fanáticos de la saga Monster Hunter Stories, ya que tendremos más detalles de la recién anunciada remasterización para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

A continuación, les compartimos las horas exactas para cada evento, teniendo entre 15 y 20 minutos la duración de cada uno: