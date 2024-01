Silent Hill 2 y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater tienen novedades exclusivas sobre sus lanzamientos

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, de Konami.

El blog oficial de PlayStation ha revelado que tanto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater como el remake de Silent Hill 2 verán la luz este año, según una publicación que detalla los juegos más esperados de 2024. Aunque ninguna de las dos entregas tiene una fecha de lanzamiento concreta, esta información es la sugerencia más fuerte hasta ahora de que ambos remakes podrían llegar a los jugadores en 2024.

En el blog, ambos títulos tienen un asterisco en el que reza: “All featured titles scheduled for release in 2024 at the time of publication.” (Títulos destacados cuyo lanzamiento está previsto para 2024 en el momento de la publicación).

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, confirmado durante un PlayStation Showcase el año pasado, es una recreación de Metal Gear Solid 3 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Konami lo describe como “un remake fiel, permitiendo a una nueva generación de jugadores y a los fanáticos leales experimentar la historia original de Big Boss y presenciar cómo su leyenda se forjó en la operación Snake Eater”. Es importante señalar que ni Hideo Kojima ni Kojima Productions están involucrados en este proyecto.

Por otro lado, el remake de Silent Hill 2, desarrollado por Bloober Team, fue anunciado en 2022, y aunque ha habido pocos avances desde entonces, la compañía pide paciencia a los fanáticos mientras continúan trabajando en el juego.

El CEO de Bloober Team, Piotr Babieno, declaró en marzo de 2023 que el desarrollo estaba “cerca” de completarse, pero el calendario de lanzamiento estaba en manos de los socios de la compañía.

En resumen, las expectativas están en alza con las próximas entregas de las sagas Metal Gear y Silent Hill, dos títulos que prometen movilizar el mundo de los videojuegos en 2024.