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‘Dark Scrolls’ de Devolver Digital y doinksoft llega a Nintendo Switch y Steam el 28 de mayo

Dark Scrolls es una aventura de acción y plataformas con mecánicas roguelite y modos cooperativos únicos

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Dark Scrolls presenta un nuevo tráiler.

Dark Scrolls, el nuevo juego de acción y plataformas desarrollado por Doinksoft y publicado por Devolver Digital, tiene confirmada su fecha de lanzamiento para el 28 de mayo en Nintendo Switch y PC a través de Steam. El juego combina el dinamismo de los títulos shoot ‘em up, mecánicas roguelite y la opción de juego cooperativo tanto local como en línea, además de ofrecer una selección de héroes diversos y una estructura de niveles generados de manera procedural.

Aportes al género: caos, elecciones y opciones de cooperación

El universo de Dark Scrolls no se limita a la acción rápida típica de los juegos de plataformas, sino que incorpora el suspenso y la imprevisibilidad característicos de los roguelite. Cada partida se desarrolla en niveles conformados por habitaciones diseñadas manualmente pero unidas de manera procedural, lo que asegura que la experiencia de juego varíe en cada intento. Los jugadores, ya sea en solitario o acompañados en modalidad cooperativa local u online, pueden seleccionar entre nueve héroes diferentes, cada uno con habilidades y ataques propios, lo que permite adaptar la estrategia a cada enfrentamiento que aparece en pantalla.

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Una de las características más notables del juego es el avance a través de rutas ramificadas, donde las decisiones del jugador influyen en el desarrollo de la partida, así como en los tipos de enemigos y recompensas disponibles. Durante el recorrido, es posible recoger monedas para comprar mejoras, ataques especiales y aliados temporales en la tienda de Bruce & Goose, añadiendo profundidad estratégica y aumentando la rejugabilidad.

Desafíos progresivos, recompensas y opciones de personalización

A medida que se avanza en cada recorrido, la dificultad de los encuentros aumenta, con un ritmo de juego que se intensifica hasta llegar a enfrentar jefes exigentes y nuevas amenazas en cada cruce de caminos. La capacidad de sobrevivir depende tanto de reflejos rápidos como de la toma de decisiones inmediata, aspectos fundamentales en el diseño de Dark Scrolls. Además, quienes dominen los sistemas de juego pueden combinar mejoras y poderes elementales que potencian su capacidad ofensiva, generando efectos visuales destacados en la pantalla.

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Los jugadores tienen la oportunidad no solo de superar obstáculos y enemigos, sino también de buscar secretos y rutas alternativas que permiten desbloquear nuevos personajes y explorar más a fondo el mundo del juego. Cada héroe desbloqueable amplía las posibilidades de juego y añade objetivos adicionales, incentivando la exploración constante. Los objetos conocidos como “trinkets” permiten aún más personalización, adaptando armas y habilidades a las preferencias individuales.

Dark Scrolls, de devolver digital
Dark Scrolls, de devolver digital

Propuesta para la comunidad: accesibilidad y trabajo en equipo

Dark Scrolls se presenta como una opción dirigida tanto a quienes disfrutan de los juegos de acción roguelite como a aquellos que prefieren experiencias cooperativas y aventuras de desplazamiento lateral. La posibilidad de jugar junto a un amigo, tanto en forma local como en línea, facilita la entrada al género e integra mecánicas de apoyo y resurrección entre compañeros, lo cual ayuda a reducir la frustración habitual en los roguelite clásicos.

La narrativa, que se va revelando a medida que se exploran caminos y personajes, permite disfrutar de sesiones de juego tanto cortas como largas. Las decisiones tomadas en cada partida garantizan que no haya dos partidas iguales, lo que extiende la vida útil del juego y su atractivo para quienes buscan desafíos siempre distintos.

Aunque Devolver Digital y doinksoft han lanzado diversos avances y trailers, aún no se han revelado detalles concretos sobre el objetivo central de la historia, manteniendo en reserva aspectos clave del argumento. Esta estrategia contribuye a aumentar el misterio y la expectativa en torno al lanzamiento, captando la atención de quienes siguen el desarrollo de juegos independientes y con estética retro.

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