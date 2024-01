La versión monstruosa del Mickey Mouse original y otras leyendas urbanas en Infestation: Origins

Nightmare Forge Games ha anunciado Infestation 88, un nuevo juego de terror que pretende mezclar el terror con la nostalgia (en la línea de Winnie the Pooh: Blood and Honey) dando un giro al ahora de dominio público Steamboat Willie para convertirlo en algo mucho más terrorífico.

El año pasado cuando Winnie The Pooh pasó a ser de dominio público aparecieron adaptaciones oscuras como la película Winnie The Pooh: Blood and Honey, o el anuncio del FPS Lovecraftiano Hundred Acre Wood. Algo similar está ocurriendo con los derechos de Steamboat Willie, y Nightmare Forge Games aprovechó la situación para utilizarlo (ahora que está en dominio público) en el juego de terror cooperativo Infestation: Origins.

¿Pero quién es Steamboat Willie? Es la primera versión animada que apareció de Mickey Mouse y pasó a ser de dominio público esta semana, después de 95 años. Así que la posibilidad estaba a la orden del día y llegó de la mano de este estudio que mostró las primeras imágenes de su FPS episódico de 1 a 4 jugadores donde un exterminador se encarga de limpiar infestaciones causadas por versiones retorcidas de personajes clásicos y leyendas urbanas.

Programado para su lanzamiento en Early Access de Steam a finales de este año, Infestation: Origins permite visitar varios lugares para descubrir la historia detrás de cada infestación y exterminarla en su origen mismo. Eso implica buscar en cada ubicación para acceder y desbloquear nuevas áreas, pero también usar cámaras de vigilancia para chequear la actividad de cada infestación. También es necesario mantener la energía para asegurarse de que cada uno de los sistemas permanezca en línea.

Los jugadores tendrán una variedad de equipos a su disposición para combatir cada brote, pero también tendrán que lidiar con los monstruosos demonios que acechan en cada área. Como equipo, se puede definir una estrategia de división o de ataque grupal, y cada episodio culminará con el enfrentamiento de una entidad inspirada en personajes clásicos (como Mickey Mouse) y leyendas urbanas, responsables de la plaga.

Al jugar ganarás experiencia, lo que te permitirá desbloquear nuevos skins, ventajas, artículos y otros. Para garantizar la rejugabilidad, Infestation: Origins tendrá aparición de ítems aleatorios, IA impredecible, y una variedad de configuraciones personalizadas para modificar la experiencia de juego.