Repasamos los juegos más esperados que llegan en los primeros meses de 2024

Estamos en los últimos compases de este año y, si bien tuvimos un 2023 cargado de grandes lanzamientos en la industria de los videojuegos, todo llega a su fin y ya estamos pensando en lo que vendrá en el futuro. Por este motivo, decidimos realizar una lista de los juegos con fecha ya confirmada que llegarán durante los primeros meses de 2024.

Cabe destacar que hay varios títulos muy esperados que llegarán durante el próximo año pero que todavía no fijaron un día específico, como es el caso de Senua’s Saga: Hellblade 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Hades II y Star Wars Outlaws.

Prince of Persia: The Lost Crown (15/01/24)

Los últimos años para Ubisoft no han sido fáciles y desde la compañía francesa esperan patear el tablero rápidamente con esta interesante entrega que sorprendió a todos cuando fue anunciada. Se trata de un juego de plataformas y acción con elementos metroidvania basado en el universo de Prince of Persia.

Hace más de diez años que no sale un videojuego con el nombre de esta franquicia, por lo que las expectativas, tanto de los jugadores como de la empresa por su regreso, es alta. El juego promete mucho combate, habilidades para utilizar, una gran variedad de escenarios y distintos puzzles para resolver. Además, cuenta con un apartado gráfico bastante llamativo, por lo que hay con qué ilusionarse y es posible que sea la primera gran sorpresa del año. El título llega para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.

Tekken 8 (26/1/24)

2023 fue un destacado año para los juegos de lucha debido a los lanzamientos de Street Fighter 6 y Mortal Kombat 1. Ahora llega el turno del tercer gran exponente del género: Tekken. Cabe destacar que el título de Bandai Namco tiene una beta disponible para que los jugadores prueben e, incluso, desde Malditos Nerds fuimos invitados a Los Ángeles para probar en exclusiva una preview de él.

Tekken 8 no es el único juego de pelea esperado, ya que también hay grandes exponentes por salir como es el caso de Dragon Ball Z: Sparking! Zero, sucesor de la saga Budokai Tenkaichi y Project L, el juego de lucha dentro del universo de League of Legends. Ambos aún no tienen fecha confirmada de lanzamiento. El título llega para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Like a Dragon: Infinite Wealth (26/1/24)

Llega la esperada continuación de Yakuza: Like a Dragon que salió en 2020 y cautivó a todos los fanáticos de la serie con una historia increíble y personajes muy carismáticos, donde se destaca el protagonista Ichiban Kasuga. Esta entrega dejó atrás el combate beat ‘em up característico de la saga para traer uno por turnos que no desentonó ni un poco.

Like a Dragon: Infinite Wealth es la octava entrega principal de la saga Yakuza y, como nos tiene acostumbrados la franquicia, podemos esperar una historia alocada, personajes bizarros y un montón de misiones secundarias y eventos de los más descabellados. El título llega para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Persona 3 Reload (2/2/24)

La remake del juego que salió para PlayStation 2 en 2006 está próximo a su lanzamiento y todo apunta a que será un poco más que una renovación gráfica, ya que incorpora distintos elementos de mejora de vida, como una nueva interfaz y cambios en su estructura, que fueron tomados del último lanzamiento, Persona 5.

La saga Persona es muy importante y querida por su comunidad, ya que es un exponente que mezcla elementos de RPG clásicos con simulación social, donde conoceremos un montón de personajes e historias fascinantes. Persona 3 Reload apunta a ser una gran versión para todos los amantes de la saga, como así también para los que nunca lo pudieron jugar. El título llega para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Xbox Game Pass y PC.

Final Fantasy VII Rebirth (29/2/24)

Ganador del premio a título más esperado en The Game Awards, la continuación de Final Fantasy VII Remake se encuentra entre los lanzamientos más importantes de todo el año que viene. Los fanáticos de la saga están muy expectantes a los cambios de la historia principal que pueda traer este juego.

Una de las cosas que más llama la atención es que, según Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth tendrá más de cien horas de contenido, incluso, con elementos novedosos que no se encontraban en el juego original. Los fanáticos no podemos esperar para volver a adentrarnos en las aventuras de Cloud, Tifa, Zack, Aerith y compañía. El título llega de manera exclusiva para PlayStation 5.

Dragon’s Dogma 2 (22/03/24)

Luego de más de diez años desde su lanzamiento, Capcom anunció la llegada de la secuela de Dragon’s Dogma, un título de RPG y acción que se convirtió en una obra de culto muy querida por los jugadores. Desde hace mucho tiempo que los fanáticos esperaban por Dragon’s Dogma 2 y la espera está por finalizar.

Desde Malditos Nerds tuvimos la posibilidad de jugarlo en México y contarles nuestras primeras impresiones. El juego promete mantener la esencia original pero expandir cada uno de sus elementos con un mapa muy grande y muchas posibilidades para los jugadores. El título llega para PlayStation 5, Xbox Series y PC.