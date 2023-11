PRIMERAS IMPRESIONES | Dragon’s Dogma 2: una experiencia que se siente igual a la original, pero mucho mejor

Dragon's Dogma 2 | Desarrollador: Capcom | Distribuidor: Capcom

No puedo creer que ya pasaron once años desde el lanzamiento del Dragon’s Dogma original, un juego claramente adelantado a su época. Un poco incomprendido, un poco sin pulir, pero al fin y al cabo, una gema considerada de culto. Acompañado por los avances de la tecnología y con mucho aprendizaje encima, Dragon’s Dogma 2 llega con la intención de lograr todo aquello que quiso lograr en 2012 y no pudo.

Con muchas ganas de saber qué es lo que se viene, nos aventuramos a tierras aztecas, donde la gente de Capcom nos invitó a probar una demo de una hora de esta nueva entrega. En el piso 13 del hotel Sofitel, nos esperaba una estación con una PlayStation 5 a cuestas y el juego, todo preparado, listo para disfrutarlo.

La demo nos recibió con tres opciones para comenzar nuestra aventura: podíamos elegir entre el arquero, el guerrero y el ladrón. Tuvimos la posibilidad de probar los primeros dos (arquero y guerrero) y la experiencia se sintió realmente familiar. Volví once años atrás en el tiempo a pura nostalgia, y todo se sentía como si estuviese jugando nuevamente al Dragon’s Dogma original.

Dragon's Dogma 2 | Desarrollador: Capcom | Distribuidor: Capcom

Lo primero que nos llamó la atención, fue la mejora visual de esta secuela. Con dos minutos dentro del título, ya nos damos cuenta que estamos jugando un producto de Capcom. La utilización del RE Engine (el motor gráfico desarrollado por Capcom) ya es algo que se está volviendo reconocible, como si fuese una marca de autor, principalmente en las caras de los personajes y, en este sentido, Dragon’s Dogma 2 no es la excepción. Cabe destacar que, tras el cambio de motor, lograron mantener la identidad visual original del juego, que con esta secuela podría transformarse en una franquicia grande para la empresa, si pensamos a futuro y nos basamos en los resultados.

La interfaz del juego se siente aún más fiel al original con una estética antigua, oscura y simple. Una interfaz que recuerda mucho a un Dark Souls.

Apenas empezamos nos encontramos libres en un mundo que se siente gigante, peligroso y lleno de detalles meticulosamente diseñados. Acompañados por nuestros peones -personajes manejados por IA que podemos invocar de otros “mundos” y son creados por otros jugadores- nos aventuramos rápidamente fuera del pueblo donde da comienzo la demo. Esta vez nuestros compañeros parecían mucho mas útiles durante el viaje, avisándonos de ciertas cosas que tal vez no vemos (como recursos, por ejemplo), caminos ocultos, o participando activamente del combate.

Dragon's Dogma 2 | Desarrollador: Capcom | Distribuidor: Capcom

Hablando del combate, la experiencia con el arquero podría sentirse un poco abrumadora a decir verdad. Si bien los ataques normales tienen auto aim (se refiere a que la mira es asistida automáticamente para apuntar hacia los enemigos), es poco intuitivo a la hora de elegir a qué enemigo atacar. Con el guerrero, en cambio, el combate se sintió extremadamente satisfactorio, recordándome (una vez más) a mi experiencia con el juego original, con golpes contundentes, escalando cíclopes enormes (cuál Shadow of the Colossus pero en otra escala) y luego apuñalándolos en los ojos, para más placer. Un cambio que notamos (y tal vez sea algo de la demo) es que la dificultad del combate se sintió mucho menor respecto al juego original, aun cuando mantuvieron la decisión de no tener lock-on en los enemigos (en una batalla con varios enemigos, el “lock-on” nos permite concentrar todos los golpes en un solo enemigo), entorpeciendo un poco el combate cuando nos sumerge de lleno en una emboscada de, justamente, múltiples enemigos.

Dragon's Dogma 2 | Desarrollador: Capcom | Distribuidor: Capcom

Hay algo que sucede constantemente durante la exploración de este mundo: en nuestro pequeño paseo, no podíamos hacer dos pasos tranquilos sin tener que enfrentarnos con mini hordas de goblins que estorbaban nuestro progreso. Para ser sincero, esto volvía la experiencia un tanto tediosa. Mas allá de esto, la propia construcción del mundo te invita a explorarlo, ya que se encuentra lleno de lugares ocultos, cuevas misteriosas y bandidos listos para arrebatarnos nuestras pertenencias. Pequeño consejo en lo que aprendimos de esta demo: no olviden tener su lámpara y aceite siempre a mano, porque la noche llega muy rápido y con ella, criaturas no muy amigables.

En lo que pudimos ver y experimentar con Dragon’s Dogma 2, va a ser sin duda una entrega fiel a la original, con el plus de tener diez años de avances tecnológicos encima, permitiéndole ser lo que pretendió en su lanzamiento original. En definitiva, este parece ser un juego pensado, diseñado y desarrollado para los fanáticos de la primera entrega y no necesariamente para atraer nuevas audiencias, aunque si tenemos en cuenta la mayor aceptación hoy en día de los Soulslike y la ambientación similar de este título, podríamos todos llevarnos una sorpresa.