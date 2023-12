The Game Awards 2023: todo lo que nos dejó el evento más importante de gaming del año

The Game Awards 2023

The Game Awards 2023 llegó a su fin, y nos brindó una velada increíble. Esta celebración anual del gaming, conducida por Geoff Keighley, superó por completo nuestras expectativas, con muchísimos anuncios de juegos geniales y, por supuesto, premios a lo mejor de este 2023 en el mundo de los videojuegos.

En el evento, además, hubo invitados especiales como Timothée Chalamet o Anthony Mackie, show de bandas en vivo y un musical de Alan Wake 2, entre otros momentos destacables. A continuación te dejamos un resumen tanto de los ganadores de las diferentes ternas como de los juegos anunciados.

The Game Awards - Baldur's Gate

Los ganadores de The Game Awards 2023

Juego del año: Baldur’s Gate 3

Mejor dirección: Alan Wake 2

Mejor narrativa: Alan Wake 2

Mejor dirección de arte: Alan Wake 2

Mejor banda sonora y música: Final Fantasy XVI

Mejor diseño de audio: Hi-Fi Rush

Mejor actuación: Neil Newbon, de Baldur’s Gate 3

Innovación en accesibilidad: Forza Motorsport

Premio Juegos para impacto: Tchia

Mejor juego en curso: Cyberpunk 2077

Mejor soporte de comunidad: Baldur’s Gate 3

Mejor juego independiente: Sea of Stars

Mejor debut de juego independiente: Cocoon

Mejor juego mobile: Honkai: Star Rail

Mejor juego de VR/AR: Resident Evil Village VR Mode

Mejor juego de acción: Armored Core VI: Fires of Rubicon

Mejor juego de acción/aventura: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor juego de rol: Baldur’s Gate 3

Mejor juego de peleas: Street Fighter 6

Mejor juego familiar: Super Mario Bros. Wonder

Mejor juego de simulación/estrategia: Pikmin 4

Mejor juego de deportes/carreras: Forza Motorsport

Mejor juego multijugador: Baldur’s Gate 3

Mejor juego de esports es Valorant

Mejor atleta de esports es Faker

Mejor equipo de esports es JD Gaming

Mejor coach de esports es Potter

Mejor evento de esports 2023 es League of Legends World Championship

Mejor adaptación: The Last of Us

Creador de contenido del año Ironmouse

Juego más esperado: Final Fantasy VII: Rebirth

Premio Players’ Voice por votación: Baldur’s Gate 3

The Game Awards - Alan Wake

Los mejores anuncios presentados en The Game Awards 2023

Entre muchísimos anuncios y world premieres, aquí te listamos lo títulos más destacados, aquellos que levantaron más expectativa y que hicieron gritar al público presente:

Windblown

- Windblown

Motion Twin, el creador de Dead Cells, ha anunciado su nuevo juego, Windblown, en The Game Awards 2023. El arte del juego tiene su marca de autor, y nos damos cuenta por los trazos, por la dinámica y el buen uso de la paleta de colores, que detrás de este juego está la mirada visionaria de Motion Twin.

The Game Awards - god of war

- God of War: Ragnarök - Valhalla

Ahora, llega el primer DLC gratuito para que sigamos disfrutando de Kratos y sus aventuras: God of War: Ragnarök - Valhalla, estará disponible desde el 12 de diciembre para PS4 y PS5.

The Game Awards - Dragon Ball

- Dragon Ball Sparking! Zero

La saga de combates Budokai Tenkaichi regresa con el nombre Dragon Ball Sparking! Zero, ofreciendo combates frenéticos al estilo característico de la serie. Este juego presenta personajes icónicos de la nueva temporada de Dragon Ball Super y la película de Broly. Aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada, se espera que llegue a PlayStation 5, Xbox Series X|S, y PC a través de Steam.

The Game Awards - OD

- OD

Hideo Kojima ha revelado su nuevo juego de terror exclusivo para Xbox en The Game Awards 2023, titulado OD. En lugar de presentar algo más de la secuela de Death Stranding como muchos estaban esperando, Kojima sorprendió a la audiencia con este extraño, como mínimo, anuncio. Aunque no hay información sobre la fecha de lanzamiento, se ha lanzado un primer tráiler que ha dejado a los espectadores desconcertados. Según palabras de los creadores, no se trata ni de una película, ni de un videojuego.

The Game Awards - Blade

- Blade

Arkane es uno de los estudios estrella dentro de Bethesda, luego de títulos como Dishonored y Deathloop. Ahora comienza un nuevo desafío para este equipo: un juego basado en una licencia. Blade, el personaje de Marvel, cumple 50 años, y para celebrarlo eligieron a Arkane para volver a llevar al personaje dentro del mundo de los videojuegos. Si bien el juego aún no tiene fecha de lanzamiento ni tampoco consolas anunciadas, en el 2025 se estrenará una nueva película de Blade, por lo que no sorprendería que este juego aproveche ese estreno para acompañarlo.

The Game Awards - Light No Fire

- Light No Fire

Hello Games ha anunciado Light No Fire, su nuevo juego y el proyecto más ambicioso desde el lanzamiento de No Man’s Sky en 2016. Desarrollado durante aproximadamente cinco años, Light No Fire es una experiencia de fantasía centrada en la exploración con mecánicas de construcción, presentando un mundo abierto generado proceduralmente que evoca a la Tierra tanto en geografía como en escala. El juego fue presentado en The Game Awards 2023, revelando un mundo que combina el encanto de las mejores historias de fantasía con los vastos paisajes de cualquier megaciudad.

- Monster Hunter Wilds

Luego de los éxitos de Monster Hunter World y Monster Hunter Rise, Capcom regresa a su serie estrella con una nueva entrega principal: Monster Hunter Wilds. En el tráiler puede verse a nuestro personaje montando un monstruo, lo cual indica que este juego retomará la idea de Monster Hunter Rise. Si bien Capcom no presentó muchos datos sobre el juego sí dejaron entender que en verano de 2024 tendremos más información sobre el mismo. Monster Hunter Wilds estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC en el 2025.

The Game Awards - Metaphor

- Metaphor: ReFantazio

Este nuevo juego está siendo desarrollado dentro de Atlus por el trío original que hoy en día son reconocidos como los padres de Persona. En la dirección se encuentra Katsura Hashino, quien comenzó a trabajar en la serie en Persona 3 luego de haber pasado por varios juegos de Shin Megami Tensei. El reconocido artista Shigenori Soejima vuelve a estar a cargo del diseño de personajes, rol que cumple también desde Persona 3 aunque su arte ya se venía usando desde el principio de la serie. Finalmente, el compositor Shoji Meguro, quien también forma parte de Persona desde sus inicios, pondrá música al juego. Los tres son líderes de Studio Zero, la subdivisión de Atlus que se encuentra a cargo de este título.