Adam Sandler: un clásico de la comedia, que no siempre busca hacer reír

"The Meyerowitz Stories", con Ben Stiller, Adam Sandler y Elizabeth Marvel

Adam Sandler, nacido el 9 de septiembre de 1966 en Nueva York, se ha convertido en un referente en el mundo de la comedia, destacando no solo por su humor distintivo sino también por incursiones en papeles más dramáticos. Comenzó su carrera como miembro del elenco de Saturday Night Live antes de forjar su camino en la industria cinematográfica.

En Embriagado de amor (Punch-Drunk Love, 2002), dirigida por Paul Thomas Anderson, Sandler abandonó su habitual comedia para interpretar a Barry Egan, un empresario con problemas de ira. La película exploró la vulnerabilidad del personaje y recibió elogios por la actuación única de Sandler, acompañado por Emily Watson y Philip Seymour Hoffman.

La esperanza vive en mí (Reign Over Me, 2009) lo emparejó con el director y guionista Mike Binder. Aquí, Sandler asumió el papel de Charlie Fineman, un hombre que vuelve a relacionarse con Alan Johnson (Don Cheadle) -ya que ambos se conocieron en la universidad- en otro momento de la vida: la pérdida de su familia el 11 de septiembre en Nueva York los vuelve a juntar. Repensar los vínculos y lo que está, en lugar de lo que se perdió, puede ser la forma de curar.

En Pixeles (Pixels, 2015), Sandler lidera elenco en una comedia de ciencia ficción donde los personajes de los videojuegos invaden la Tierra. Aunque la película no recibió las mejores críticas, destacó por una premisa adelantada a su tiempo y un estilo de comedia donde Sandler aprovechaba las capacidades de los actores que lo rodeaban, como Kevin James, Peter Dinklage y Michelle Monaghan. Dirigió Chris Columbus, el mismo de Mi Pobre Angelito y las primeras dos de Harry Potter.

Sandy Wexler (2017) lo encuentra en el papel del excéntrico representante de talentos Sandy Wexler. La comedia sigue la vida de Wexler mientras intenta navegar por la industria del entretenimiento en los años 90, proporcionando una mirada cómica a la realidad de Hollywood, con Jennifer Hudson y Kevin James bajo la dirección de Steven Brill.

HUSTLE (L-R) JUAN HERNANGOMEZ as BO CRUZ, ADAM SANDLER as STANLEY BEREN. SCOTT YAMANO/NETFLIX

En Los Meyerowitz: La familia no se elige (The Meyerowitz Stories -New and Selected-, 2017), dirigida por Noah Baumbach, Sandler interpretó a Danny Meyerowitz, un hombre en busca de reconocimiento en una familia disfuncional de artistas. La película recibió elogios por la actuación de Sandler, destacando su capacidad para mezclar comedia y drama, con Dustin Hoffman, Emma Thompson, Sigourney Weaver y Ben Stiller.

Diamantes en bruto (Uncut Gems, 2019), dirigida por los hermanos Safdie, marcó un giro radical en la carrera de Sandler. En este thriller, el actor encarnó a Howard Ratner, un joyero de Nueva York con problemas de juego. La actuación de Sandler fue aclamada, demostrando su capacidad para asumir papeles intensos y complejos, acompañado por Idina Menzel y Kevin Garnett.

En Garra (Hustle, 2022), Sandler se puso en la piel de un talentoso cazador de talentos de la NBA llamado Jack Cunningham, cuya vida ha tomado un rumbo oscuro. La película destaca la capacidad de Sandler para equilibrar, nuevamente, la comedia y el drama mientras aborda temas más trascendentales, con la participación de Queen Latifah y Ben Foster bajo la dirección de Jeremiah Zagar.