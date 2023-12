Marvel anuncia ‘Eyes of Wakanda’, la serie animada que expande el universo de Black Panther

Captura del tráiler oficial de Black Panther

Después de las recientes controversias en torno a las últimas películas de Marvel, cómo Ant-Man y la Avispa: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) y, sobre todo, The Marvels, que está a punto de alcanzar los 200 millones de dólares en taquilla, la compañía refuerza su compromiso con la animación.

Durante la premiere de la segunda temporada de What If...?, Marvel reveló sus planes para una nueva serie animada titulada Eyes of Wakanda, ambientada en el universo de Black Panther. La trama explorará la historia de valientes guerreros de Wakanda encargados de viajar por el mundo para recuperar peligrosos artefactos de vibranium.

Además, Marvel confirmó otras animaciones cómo X-Men 97 y reveló el nuevo título de Friendly Neighborhood Spider-Man (anteriormente conocida como Spider-Man: Freshman Year). A pesar de la falta de detalles sobre Eyes of Wakanda, estas novedades consolidan la apuesta de la compañía por la animación como un medio para expandir su vasto universo.

En la espera de más detalles sobre Eyes of Wakanda, los fanáticos pueden emocionarse por el 22 de diciembre, cuando llegue a Disney+ la muy anticipada segunda temporada de “What If...?”. La sinopsis oficial de esta antología promete prolongar el viaje a través del multiverso, presentando tanto caras nuevas como familiares en el Universo Cinematográfico de Marvel, con la narración intrigante de El Vigilante (The Watcher).