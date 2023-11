REVIEW | The Marvels: El primer equipo de superheroínas del cine supera las expectativas y apunta al futuro

Tuvieron que pasar décadas para verlo en la pantalla grande, pero cada vez parece más normalizado: heroínas femeninas luchando a la par de sus colegas, sin que su género sea una razón para sexualizarlas o dejarlas de lado. Un par de años antes de que Black Widow (Scarlett Johansson) consiguiera su propia película en solitario, llegó la Capitana Marvel (Brie Larson) y se consagró como la primera heroína titular de su Universo Cinematográfico, a la altura de cualquier otro Avenger en poder y motivación.

Con una promesa al final y un futuro incierto, The Marvels (2023) retoma la trama original de la película de 2019 y se hace cargo de darle continuidad. Pero también tiene la tarea de incorporar a dos nuevas heroínas nacidas en la pantalla chica, conectar sus historias orgánicamente y darles un propósito para seguir luchando en un mundo donde los Avengers ya no están para protegerlo. Al mando queda Nick Fury (Samuel L. Jackson), que funciona como punto de conexión de todo este universo, aunque ya esté más cerca de retirarse que de sus días de gloria.

El gran mérito de The Marvels es equilibrar todos estos elementos en una historia coherente, entretenida y con muy buen ritmo. En apenas una hora y 45 minutos, la trama introduce a las tres principales protagonistas y sus historias de origen, sin forzar al espectador a tediosas escenas de flashbacks ni explicaciones expositivas. Por el contrario, encuentra los recursos audiovisuales y de guion más adecuados a cada personaje para ponernos en contexto, haciendo que no sea obligatorio haber visto nada antes para entender a la perfección lo que está pasando y cuál es la conexión entre estas heroínas.

Brie Larson vuelve a brillar en el papel de Carol Danvers, esta vez una heroína mucho más madura, experimentada y con sus propios arrepentimientos. Mientras que Teyonah Parris retoma el papel que la hizo famosa en WandaVision (2021) como Monica Rambeau, la agente de SABER que atraviesa la anomalía de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) para salvar a Westview, y adquiere poderes lumínicos. Ella es el cerebro de la operación, la soldado más entrenada para seguir las órdenes de Nick Fury y aportar experiencia y madurez al grupo.

Pero la que se roba absolutamente toda la atención es Kamala Kan (Iman Vellani), la joven fan de Capitana Marvel que salvó a Jersey City en su propia serie Miss Marvel (2022), luego de adquirir poderes de un brazalete legendario que le fue heredado. Kamala es el corazón de la película y el motor que impulsa la trama hacia adelante, renovando una desgastada fórmula que adquiere un entusiasmo contagioso gracias a ella. La familia de Kamala (especialmente su madre, pero además su padre y su hermano mayor) también forman parte de esta ecuación, dándole a la película un tono ATP que invita a verla en familia.

Hay dos escenas particularmente graciosas en la película, que pueden desconectar al espectador de lo que está viendo o, muy por el contrario, hacerlo entrar por completo en la propuesta. Son dos secuencias musicales que abrazan el absurdo total, y funcionan increíblemente bien pues comparten un código de complicidad con el espectador, de esos que Disney sabe aprovechar tan bien en sus películas. A pesar de este desafío, la directora (Nya DaCosta) entiende perfectamente cómo navegar esas diferencias de tono para no caer en los mismos errores que el estudio cometió con experimentos narrativos como Eternals (2021).

Así, logra que la unión fortuita de estos tres personajes y todo lo que las rodea resulte absolutamente orgánico y creíble, explorando en el trayecto sus motivaciones personales y sus poderes particulares. Una vez más, Marvel retoma la premisa de que lo que realmente hace a un héroe (en este caso, heroínas) son sus capacidades extraordinarias como ser humano: su empatía, su resiliencia y su capacidad de resolución; no sus superpoderes. Y por supuesto, su habilidad para trabajar en equipo. En este sentido, The Marvels es todo lo que a los Avengers les costaba ser.

Un equipo que trabaja por un objetivo en común y por el bien de los demás, respetando las individualidades de cada una, pero dejando de lado los deseos personales para enfocarse en la tarea y resolver. A pesar de que los enfrentamientos internos existen y son los que le dan cierta tensión dramática al guion (que no puede recaer en una villana genérica para eso), se reconocen como tales y en ningún momento se ponen por delante de los objetivos grupales. Esta idea de grupo será también la que impulse la trama hacia adelante en la escena final. Y en la escena post-créditos, que es un mimo para los fans.

8

Maravillosa jugada The Marvels presenta al primer equipo de heroínas de la franquicia en una aventura con mucho corazón y humor, donde no hay grandes riesgos, pero sí mucha acción. A pesar de sus promesas a futuro, cierra bien la historia y no necesita conocimientos previos para disfrutarla.