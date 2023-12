Fort Solis: el videojuego de ciencia ficción cierra un acuerdo para su adaptación al cine y a la televisión

La historia se desarrolla en cuatro capítulos. Al igual que una serie de Netflix, Fort Solis puede disfrutarse en una sesión intensa o capítulo a capítulo, como un programa de televisión por episodios.

Se avecinan emocionantes planes para Fort Solis, la creación de Fallen Leaf Studios. De acuerdo a Deadline el videojuego de ciencia ficción inspirado en películas como Alien (1979), Solaris (1972) y Moon (2009) tendrá su propia película y, posiblemente, una serie como resultado de un nuevo acuerdo entre compañías.

El medio informa que Studios Extraordinaires se ha asociado con Fallen Leaf Studios para desarrollar versiones cinematográficas y televisivas del inmersivo thriller de sci-fi lanzado a mediados de este año. Sin dudas, esto marca un paso importante tanto para el establecimiento de la marca como para la expansión del universo del videojuego.

“La firma de este acuerdo de producción cinematográfica y televisiva con Studios Extraordinaires marca un hito significativo en la evolución de la propiedad intelectual”, declaró Piotr Kurkowski, CEO de Fallen Leaf. “A través de esta asociación, estamos abriendo nuevas puertas y vías para explorar el universo establecido en nuestro título debut”, agregó el ejecutivo en su declaración oficial.

Respondiendo a una inusual llamada de alarma desde una remota base minera, Jack llega al oscuro y desolado Fuerte Solís. Ante las inminentes advertencias de tormenta, se dirige al interior para establecer un contacto desesperado.

En Fort Solis, los jugadores toman el control del ingeniero Jack Leary, quien se ve inmerso en una situación de emergencia en una base minera marciana aislada. A medida que los acontecimientos se descontrolan, se revela un misterio sobre el destino de la tripulación de la base.

El juego contó con un reparto que incluyó a figuras como Roger Clark (Red Dead Redemption 2), Troy Baker (The Last of Us) y Julia Brown (The Last Kingdom). Por el momento, no hay detalles sobre quiénes podrían formar parte del elenco en las adaptaciones para la gran y pequeña pantalla.

Fort Solis se lanzó en agosto de este año y está disponible en los sistemas operativos Mac, Windows y en PlayStation 5. Puedes leer nuestra reseña aquí.