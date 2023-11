The Game Awards: Un repaso por las últimas disputas a mejor juego del año

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, de Nintendo.

El próximo 7 de diciembre será un día especial para todos los amantes de los videojuegos ya que se celebra The Game Awards. Durante este evento, se premia a los mejores títulos del año en distintas categorías, algo así como los Oscar de los videojuegos, con la salvedad de que también se presentan tráilers y anuncios de lo que está por venir.

Desde hace varios años que The Game Awards se convirtió en el evento más importante de la industria de los videojuegos debido a su cantidad de audiencia y porque logra reunir a referentes y a las compañías más grandes de la industria. Además, cada edición es un interrogante porque siempre aparece algún suceso sorpresivo o alguna personalidad ajena a los videojuegos que vuelve todo más llamativo.

En la última semana, se conocieron los nominados en cada categoría y, sin lugar a dudas, la estatuilla del mejor juego del año es la más anhelada de todo el evento. Por este motivo, vamos a repasar cómo fue la disputa por este premio en las ediciones pasadas.

Elden Ring, de FromSoftware.

2022 - Elden Ring vs God of War: Ragnarök

Por más de que hay varios nominados a la categoría a mejor juego del año, son dos o tres videojuegos los que suelen estar en la disputa real por conseguirlo y, en el caso del año pasado, esto estuvo dividido entre dos grandes videojuegos: Elden Ring y God of War: Ragnarök.

Si bien la culminación de la saga de Kratos se llevó un montón de premios durante toda la noche, Elden Ring se llevó el más importante convirtiéndose en el mejor del año. El título de FromSoftware fue una verdadera revolución al combinar el género soulslike con un mundo abierto que innovó la forma en la que se explora en los videojuegos.

Como curiosidades de esta noche de gala, Christopher Judge, quien interpretó a Kratos en God of War, ganó el premio a mejor performance y aburrió a toda la audiencia con un discurso que duró casi ocho minutos de duración. Por otro lado, un niño desconocido subió al escenario en conjunto con el equipo de FromSoftware y tomó el micrófono para dirigir unas extrañas palabras hacia Bill Clinton produciendo uno de los momentos más bizarros de la historia de The Game Awards.

It Takes Two, de Hazelight Studios.

2021 - La sorpresa de It Takes Two

En dicho año hubo grandes videojuegos nominados como Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: A Rift Apart y Resident Evil Village. Sin embargo, ninguno lograba sobresalir por encima del resto haciendo que la categoría a mejor juego del año sea un interrogante.

La victoria se la llevó It Takes Two y para muchos fue una verdadera sorpresa, ya que se trata de un título muy original, de un presupuesto no tan alto y centrado exclusivamente en el cooperativo, algo que no solemos ver demasiado en la industria. El juego destaca por su historia y jugabilidad muy divertida.

Una cuestión llamativa a destacar es alrededor de su director Josef Fares, cineasta y desarrollador sueco, que cautivó a todos por lo original de sus títulos y su carisma a la hora de declarar. Durante The Game Awards 2017, Fares tomó el micrófono durante una entrevista y, mirando a cámara, dijo “fuck the Oscars” mientras hacía el gesto característico de la expresión, un momento que fue muy viralizado en la industria y que quedó para la historia del evento.

The Last of Us Part II, de Naughty Dog.

2020 - The Last of Us Part II

La pandemia del COVID-19 afectó a todo el mundo y The Game Awards no fue la excepción. Esta edición se realizó mezclando la presencialidad de los integrantes de la organización pero con la participación de los desarrolladores e invitados a través de la virtualidad. Más allá de esto, dicho año tuvo grandes exponentes en materia de videojuegos como Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake y Hades.

De todas formas, The Last of Us Part II, fue el ganador de la noche, no solo obteniendo el premio a mejor juego del año sino también recibiendo seis premios más. En la edición que se celebra este 7 de diciembre, The Last of Us vuelve a decir presente, pero esta vez, gracias a su serie que está nominada a mejor adaptación de videojuego.

Sekiro: Shadows Die Twice, de FromSoftware.

2019 - Sekiro: Shadows Die Twice

Al igual que en 2022, el reconocido director Hidetaka Miyazaki, junto al equipo de FromSoftware, fueron protagonistas al recibir el premio a mejor juego del año por su trabajo con Sekiro, un desafiante soulslike con una historia más lineal a lo que estábamos acostumbrados. Para muchos, se trata de uno de los mejores títulos de los últimos tiempos.

El juego tuvo grandes competidores como fueron Death Stranding y Super Smash Bros. Ultimate. Una curiosidad es que el actor Vin Diesel junto a la actriz Michelle Rodriguez fueron quienes entregaron el premio, luego de presentar un dudoso juego de la exitosa saga Rápidos y Furiosos, que no se veía de la mejor forma.

God of War, de Sony Santa Monica.

2018 - God of War

Como bien mencionamos anteriormente, Kratos no logró llevarse la estatuilla más importante el año pasado. Sin embargo, sí lo logró en la edición de este año en una categoría que no parecía para nada fácil, ya que el gran favorito de la noche era Red Dead Redemption 2.

No hubo discurso de ocho minutos pero Christopher Judge también fue protagonista de esta noche aunque no necesariamente por este premio. Durante otra categoría, él y Sunny Suljic, quien interpretó al hijo de Kratos, Atreus, se subieron al escenario a presentar un premio. En un momento de silencio en la sala, Judge dijo una de las líneas más emblemáticas del videojuego con la voz grave característica de Kratos, despertando los aplausos y gritos de la audiencia.