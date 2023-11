The Sims 5 tomará inspiración de Animal Crossing para su multijugador

The Sims 4, de EA.

La serie The Sims siempre fue una de las más populares no sólo dentro de EA, sino en el mundo de los videojuegos en general. Por eso, una nueva entrega en esta serie siempre es un evento digno de prestar atención. The Sims 5, el próximo juego principal en esta franquicia, todavía se encuentra en desarrollo, pero de a poco se van conociendo cada vez más detalles sobre el título. En esta ocasión, tenemos nueva información sobre cómo puede llegar a funcionar el modo multijugador del nuevo juego.

En una entrevista en el podcast One More Life, Lyndsay Pearson, una de los líderes creativos de la franquicia en el estudio Maxis, habló sobre cómo ciertos juegos están inspirando el desarrollo de los aspectos multijugador del futuro The Sims 5. Según Pearson, el equipo considera que un muy buen ejemplo de lo que desean hacer se encuentra en la serie Animal Crossing, porque es una muestra de cómo un jugador puede tener un espacio propio y pequeño al que igualmente puede invitar a otros jugadores. El año pasado ya se había confirmado que el nuevo juego de The Sims permitirá compartir creaciones con otros jugadores, pero esta mención de Animal Crossing muestra señales de que el estudio está buscando algo más elaborado.

Curiosamente, Pearson también nombró otro juego como una inspiración para el estudio: Among Us. Lo que al equipo le resulta interesante sobre este título es la manera ingeniosa de implementar mecánicas multijugador para resolver misterios. Si bien no se dieron muchos más detalles, Pearson fue rápida en aclarar que The Sims 5 no será un MMO. El estudio está explorando diferentes aristas para el modo multijugador, pero quieren que sea una experiencia para disfrutar con amigos, y no un juego en el que podés encontrar un mundo lleno de gente desconocida.

The Sims 5 aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada, pero Pearson previamente había confirmado que el título será gratuito. De forma similar, The Sims 4 se convirtió en un juego gratis el año pasado, y está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.