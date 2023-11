Stephen King se alza en defensa de ‘The Marvels’ ante las críticas por su bajo rendimiento en taquilla

The Marvels (Créditos: Marvel Studios)

Stephen King, reconocido como uno de los escritores más destacados de la historia, ha dejado un impacto significativo en la literatura y el cine. Sus obras, tales como Carrie (1976), Misery (1990), El resplandor (The Shining - 1980), Cementerio de animales (Pet Sematary - 1989), e It (2017), han sido adaptadas en múltiples ocasiones, consolidando su posición como un autor influyente en la cultura popular.

Aunque King es conocido por su prolífica producción literaria, también ha sido un participante activo en las redes sociales, especialmente en Twitter, ahora conocida como X. Recientemente, el autor defendió la película The Marvels, estrenada el 9 de noviembre, en medio de críticas por su bajo desempeño en taquilla.

La taquilla de The Marvels fue de 47 millones de dólares en Estados Unidos y 41.5 millones a nivel internacional, sumando un total de 88.5 millones en todo el mundo en su primer fin de semana. Este rendimiento financiero, aunque aparentemente considerable, se ve atenuado al considerar que el costo total de la película, incluyendo la publicidad, rondó los 320 millones de dólares.

Stephen King en la gala PEN Literary 2018 en Nueva York (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Ante las críticas y burlas hacia la película, Stephen King expresó su desaprobación en Twitter, declarando: “No voy a ver películas del MCU, no me interesan, pero encuentro muy desagradable este regodeo apenas enmascarado por la baja taquilla de The Marvels”.

King abordó la posible motivación detrás de las críticas, sugiriendo que parte del odio a la película podría estar relacionado con el rechazo de algunos fanáticos hacia personajes femeninos, en particular, haciendo referencia a la actriz Brie Larson, intérprete de Capitana Marvel, quien ha enfrentado críticas y hostilidades desde su elección para el papel.

A pesar de las críticas y controversias, The Marvels sigue en cartelera en cines de todo el mundo, manteniéndose como un tema de discusión en la industria cinematográfica y en las redes sociales.