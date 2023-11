Godzilla: todo lo que tienes que saber sobre el Rey de los Monstruos

Imagen de 'Godzilla Minus One'

El pasado 3 de noviembre se estrenó en Japón la última entrega del Rey de los Monstruos, Godzilla Minus One. Este film dirigido por Takashi Yamazaki que da inicio a las celebraciones por los 70 años de Godzilla es un éxito absoluto de taquilla, recaudando más de $6.94 millones de dólares en sus primeros 3 días y con críticos aclamándola como una de las mejores películas en la saga.

Godzilla Minus One es la película número 33 dentro de las producidas por la mítica compañía de entretenimiento Toho, e intenta recapturar el espíritu de la primera estrenada también un 3 de noviembre pero de 1954. No hay mejor momento para meterse de lleno al MonsterVerse, así que juntamos toda la información y algunos datos curiosos del rey de los kaiju.

Godzilla es una crítica al uso de armas nucleares

Este reptil anfibio prehistórico es parte de un Japón de posguerra víctima de dos bombas nucleares. En su debut en Gojira de 1954, Godzilla es despertado de las profundidades submarinas por una bomba de hidrógeno. Las referencias a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki abundan: hasta los patrones en sus escamas remiten al tejido cicatricial queloide que presentaban los sobrevivientes de estos bombardeos.

Pero eso no es todo. La apertura de la película que muestra a un barco pesquero atacado por Godzilla está inspirada en hechos reales. Ocho meses antes un barco pesquero japonés navegó accidentalmente por una zona contaminada nuclearmente producto de un testeo atómico norteamericano, exponiendo a sus 23 pasajeros. Godzilla representa la destrucción devastadora del holocausto atómico.

Fue un éxito arrasador desde sus inicios

El tono más serio de Gojira de 1954, sumado a sus tintes de terror y la memoria reciente del desastre atómico, hicieron de esta película un éxito absoluto de taquilla. Sin embargo, las reseñas en Japón no fueron tan benevolentes, llegando a tildarla de basura grotesca. Con el tiempo, y el reconocimiento internacional, fueron cambiando de parecer y hoy en día es considerada como una de las mejores películas en la saga.

Otro que no vio el éxito de esta película fue el guionista Al C. Ward, encargado de adaptar la versión severamente editada para Estados Unidos. Como pago por su trabajo, le ofrecieron $2500 dólares anticipados o el 5% de las ganancias de la película. Pensando que iba a fracasar, eligió los $2500, dejando de lado una ganancia estimada en más de $5 millones de dólares de haber elegido la otra opción. Lo que se dice malas decisiones.

¿Godzilla o Gojira?

El nombre original de Godzilla es Gojira, y se mantiene vigente hasta el día de hoy para la representación de este personaje en Japón. Su rebautismo a Godzilla surgió junto con la llegada de Godzilla, King of the Monsters! en 1956, la adaptación del primer film de 1954 para el mercado norteamericano.

Hay diferentes teorías acerca del origen de su nombre, pero nos quedamos con la que dice que en un principio los creadores pensaron en este ser como una mezcla entre un gorila y una ballena. De gorira, gorila en japonés, y kujira, ballena en ese idioma, nació Gojira. Luego el diseño se distanció de este concepto, pero el nombre por suerte quedó.

Godzilla pero en realidad es King Kong

El protagonista de Godzilla vs El Monstruo Marino de 1966 iba a ser King Kong, no Godzilla. Operation Robinson Caruso: King Kong vs. Ebirah era el nombre original de este proyecto que por diferencias entre Toho y la productora Rankin/Bass no vio la luz. Con la cancelación, también intercambiaron a King Kong por Godzilla.

¿El problema? Decidieron seguir el guión ya creado que tenía a King Kong como personaje principal, por lo que esta versión de Godzilla tiene muchas de las características asociadas al famoso gorila, como desarrollar sentimientos por la protagonista femenina Dayo. La representación tan fuera de personaje del rey de los kaiju terminó condenando esta película al fracaso.

Godzilla 1998, la peor de todas

Lamentablemente, Godzilla como saga cuenta con varias entregas para nada dignas del Rey de los Monstruos. Ya sea en live action o la trilogía en formato anime, los ejemplos abundan, pero ninguna decepcionó tanto como el reboot norteamericano de TriStar Pictures llamada simplemente Godzilla, estrenada en 1998. Este film, dirigido por Roland Emmerich (Día de la Independencia), cuenta con un 20% en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes y su recaudación apenas logró compensar los costos.

Sus malos resultados fueron salvajemente criticados por el equipo japonés. Tanto es así que cuando quisieron utilizar la versión de Godzilla de TriStar Pictures para Godzilla: Final Wars de 2004, Toho decidió rebautizarlo como “Zilla” para diferenciarlo de Godzilla, aduciendo que le habían quitado la parte de dios (god) al personaje al reducirlo a un simple animal. ¡Auch!