El ejército de los muertos: Zack Snyder revela que la serie animada ya no está en desarrollo

El ejército de los muertos - Army of the Dead - captura del tráiler oficial (Netflix)

Luego de estar al frente de los tanques de DC, El hombre de acero (El hombre de acero, 2013), Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia (Batman v Superman: Dawn of Justice, 2016) y La liga de la justicia (Justice League, 2017), el director Zack Snyder volvió a explorar la temática zombie con la superproducción de Netflix, El ejército de los muertos (Army of the Dead, 2021). Esta película, que marcaba su regreso al género desde el remake de El amanecer de los muertos (2004), se apoyó sobre las bases de una mitología que sería abordada a través de varias producciones con secuelas, precuelas, e incluso, una serie animada. Desafortunadamente, es poco probable que esta última vea la luz.

En una nueva entrevista reciente con el medio Total Film el cineasta habló de Rebel Moon, su siguiente proyecto para Netflix. Refiriéndose a las conexiones entre la nueva película y El ejército de los muertos, Snyder dio a entender que el spin-off provisionalmente titulado Army of the Dead: Lost Vegas, ya no estaría en desarrollo.

“Army of the Dead tiene una mitología bastante amplia que nunca llegó a aparecer en la película. De hecho, hay un personaje de Rebel Moon en la serie de animación de Army of the Dead que nunca hicimos”, expresó el cineasta y productor.

“En un momento de la serie, atraviesan un portal hacia otra dimensión y hay personajes en esa otra dimensión con los que se cruzan. En Rebel Moon, están en un bar y uno de los alienígenas es uno de los personajes que presentamos en el animatic. Así que definitivamente es un universo compartido”, completó Snyder.

A su vez, el director de El ejército de los muertos explicó que llegaron bastante lejos con el desarrollo del proyecto animado: “Hicimos todos los guiones y las animaciones, y todas las voces están grabadas. Así que se podía ver, incluso en su forma animática toda la carrera”.

La serie animada de El ejército de los muertos giraba en torno a las primeras fases del brote zombie en Las Vegas y contaría con un reparto de voz compuesto por Dave Bautista, Ella Purnell y Ana de la Reguera, quienes regresarían para interpretar una versión más joven de sus personajes.

La película principal ya dio a lugar a El ejército de los ladrones (Army of Thieves, 2021) y el plan era continuar con una secuela titulada El planeta de los muertos. Sin embargo, todavía no hay demasiados detalles sobre este último título.

Rebel Moon, por su parte, tiene previsto estrenarse por Netflix el próximo el 22 de diciembre.