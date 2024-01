Disney: un siglo de magia e innovación en la animación

Llega a los cines la película que celebra los 100 años de Disney. Wish: el poder de los deseos, tiene mucho para analizar, y Lu Agosta junto a Elian Aguilar nos cuentan de qué se trata esta nueva película animada.

El 16 de octubre marcó un hito trascendental en la historia del entretenimiento: el centenario de The Walt Disney Company. Esta celebración ha sido monumental, evidenciada por el lanzamiento de la Disney Legacy Animated Film Collection en Blu-ray, una recopilación que incluye cien películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar. Asimismo, en Disney+ se presentó el cortometraje animado titulado Había una vez un estudio (Once Upon a Studio), llevando a la audiencia en un viaje a través de la historia de la compañía con la participación de 543 personajes de más de 85 largometrajes y cortometrajes.

El épico viaje de la icónica empresa comenzó en el corazón de Hollywood el 16 de octubre de 1923, un día memorable marcado por la firma del contrato de Walt Disney para la serie Alice’s Wonderland. Este acuerdo sentó las bases para la próspera trayectoria del estudio, una entidad que se convertiría en sinónimo de magia y creatividad en el mundo del entretenimiento.

Walt Disney, nacido en Chicago en 1901, llevaba en su corazón una profunda pasión por el dibujo, una chispa que impulsó la creación de Disney Brothers Studio. Posteriormente, este estudio fue rebautizado como Walt Disney Studio, y sería el lugar donde la dedicación inquebrantable de Walt, junto con el apoyo constante de su hermano Roy, impulsaría el crecimiento de la empresa a lo largo de las décadas. En esta ocasión, haremos un breve repaso de dos de sus innovaciones más relevantes para la industria de la animación.

Cámara multiplano

Disney, un verdadero pionero en el mundo de la animación, comprendió desde sus inicios que la clave para lograr la ilusión de realidad en películas animadas radicaba en superar la esencia bidimensional de los personajes y fondos que se utilizaban en esa época. Con esta visión, comenzó a trabajar en la búsqueda de profundidad en las imágenes animadas. En 1935, los técnicos de la empresa comenzaron la tarea de desarrollar lo que más tarde se conocería como la máquina de planos múltiples o cámara multiplano.

Tráiler oficial de Pinocchio (1940)

Esta cámara permitía la colocación de varias imágenes en diferentes distancias y velocidades, creando así un efecto de profundidad. La máquina capturaba desde arriba, con varias capas de celuloide separadas por cristales a distancias que variaban según las proporciones relativas de los objetos dibujados, oscilando entre treinta centímetros y un metro.

En esta estructura en capas, los fondos se ubicaban en las capas más bajas, seguidos por elementos intermedios como árboles, y finalmente, en las capas superiores, se situaban los personajes. Este enfoque de división en sectores permitía crear la ilusión de profundidad en la imagen final.

La cámara multiplano se utilizó plenamente en la producción de Pinocho (Disney’s Pinocchio - 1940). Un ejemplo destacado de su aplicación fue la escena de apertura, donde se emplearon hasta doce planos distintos. Sin embargo, esta tecnología pionera tuvo un costo significativo, y la realización de esta escena específica ascendió a 25.000 dólares.

Fantasound System

En 1928, Walt Disney marcó un momento crucial en la animación con la creación del primer cortometraje que sincronizaba imagen y sonido: Barco de Vapor Willie (Steamboat Wille), con Mickey Mouse como protagonista. Este logro lo llevó a emprender un proyecto aún más grande: Fantasía (1940).

Captura del tráiler oficial de Fantasía

La innovación de Fantasía no solo se centró en la unión de arte y sonido, sino también en un avance tecnológico importante: fue la primera película comercial en utilizar audio en estéreo.

Disney ideó Fantasound, un sistema pionero de reproducción de audio estereofónico, que transformó la experiencia cinematográfica con una mejoría en la calidad del sonido en las salas de cine equipadas con Fantasound System.

La icónica película consta de ocho segmentos en los que la música es la verdadera protagonista, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Filadelfia bajo la dirección de Leopold Stokowski. Fantasía dejó una marca duradera en la historia del cine y en la percepción de la interacción entre la música y la animación.