TOP | One Piece: 5 datos clave para estar preparados para el live action

One Piece es uno de los anime más importantes hoy en día y una de las piezas de entretenimiento más sustentadas y largas de la historia. Desde 1997, y con casi mil cien capítulos de manga y anime por separado, a la serie solo le faltaba una cosa: un live action.

Las adaptaciones de personas reales al anime, que particularmente son del género shonen o básicamente donde utilizan muchos poderes, nunca son bien recibidas por los fans y rara vez logran avanzar en más de una instancia. Con el soporte que Netflix, Eichiro Oda y la misma distribuidora del manga Shueisha le están dando a este producto, queremos esperar la serie con ansias y entender si es algo que logrará sustentarse en el tiempo.

Frente a su estreno inminente, te preparamos cinco datos clave para llegar al estreno con el mayor conocimiento posible del mundo pirata.

¿Qué capítulos cubre el live action?

El live action llega con ocho episodios muy cargados de data y en ellos veremos el surgimiento de nuestros protagonistas: La tripulación del Sombrero de Paja. Me imagino que viendo cualquier material promocional podrán darse cuenta por qué se llama así, pero si no, nuestro querido capitán Luffy armará la tripulación inicial para iniciar un viaje que ocupará los primeros 53 episodios del anime, así como los primeros 100 capítulos del manga.

En resumidas cuentas y para los veteranos, veremos las aventuras de los arcos de Romance Dawn, Pueblo Naranja, Pueblo Syrup, El Restaurante Baratie, Parque Arlong y, finalmente, la conclusión del primer gran arco de la serie: el East Blue, con Loguetown como parada final.

¿Cuál es el contexto del mundo de One Piece?

El mundo de One Piece es sumamente interesante, con particularidades que ningún otro anime tiene y, aunque sigue las reglas de un típico de acción o Shonen, no dejamos de sorprendernos con su contexto y sus reglas que ayudan a que la serie sea extremadamente graciosa, atrapante y digna de ver… (o eso esperamos de este live action, pero si no, siempre está el material original).

Gold D. Roger es el proclamado Rey de los Piratas y en un mundo donde la piratería es un delito, la policía marina está intentando capturar a cuanto delincuente del mar ande dando vueltas. La serie comienza con la ejecución del susodicho rey, quien en sus últimas palabras invita a todos aquellos que quieran surcar los mares en busca de aventura a encontrar su tesoro más preciado: El One Piece. Ubicado en la última isla del océano de La Gran Línea, el discurso de Roger da inicio a lo que conocemos como La Gran Era Pirata.

Miles y miles de personas se embarcan en nuevas aventuras, cruzándose con unas misteriosas frutas llamadas Frutas del Diablo, que al comerlas, imposibilitan al usuario nadar en agua salada pero, a cambio, le brinda poderes de los más extraordinarios. Un canje un poco extraño teniendo en cuenta que el mundo de One Piece es 80% agua salada, pero eso no detiene a humanos como Luffy a ingerirlas, aunque accidentalmente, y convertirse, por ejemplo, en un hombre con poderes de goma.

¿A quiénes vamos a conocer?

Los Mugiwara en japonés, los Sombrero de Paja en español. Nuestro protagonista Luffy reunirá a sus primeros cuatro Nakamas o compañeros en el mundo de One Piece. Zoro, Nami, Usopp y Sanji se unirán a la tripulación del hombre de goma para cumplir su sueño: convertirse en el nuevo Rey de los Piratas. Para ello, un gran viaje los espera y ninguno de nuestros tripulantes es poca cosa.

Cada integrante de este increíble y divertido grupo tiene sueños propios, que de alguna manera u otra se alinean con los de Luffy. Desde ser el mejor espadachín del mundo, como Zoro, hasta encontrar el All Blue, un océano con todos los peces y vida marina del mundo, algo perfecto para el cocinero de la tripulación Sanji. Sus motivaciones, sus objetivos y sus carismas, incluso en lo que vimos hasta ahora en trailers de este Live Action, son motivo suficiente para sentirse un nakama más y disfrutar de esta aventura.

¿Qué villanos aparecen?

One Piece tiene a uno de los mejores cast de personajes en el mundo del anime y eso no solo se limita a protagonistas. Sus villanos son de lo mejor de la serie, con particularidades que no encontramos en ningún otro lado. Muy bien escritos y con motivos que no solo nos cuestionan las reglas de este mundo, sino también nos presentan otras, los piratas de por sí son malos, pero algunos de ellos son muy muy malos.

En este primer gran arco, nuestros héroes cruzarán caminos con “aliados” y rivales, o al menos lo que podamos considerar de un pirata más amistoso, como Shanks y Mihawk. Por otro lado, se enfrentarán a los primeros antagonistas que el East Blue tiene para los Mugiwara: Arlong, un hombre-pez exiliado con una misión que involucra la superioridad de su especie, o Buggy, un pirata payaso que, además de ser muy torpe, también tiene una suerte inimaginable y es usuario de otra poderosa fruta del diablo.

Esto es solo el comienzo

Independientemente del éxito del live action, One Piece es una serie que vale mucho la pena. Sus excelentes personajes solo mejoran con el tiempo y la tripulación se agranda. Los peligros son cada vez mayores y las ambiciones de nuestro grupo irán incrementando a medida que La Gran Era Pirata se desarrolla.

Con más de mil capítulos de manga, tener cien adaptados es la punta del iceberg. Todavía falta mucho en el manga/anime y más aún en el live action. Que esto no los desanime, porque ser un nakama más de los Sombrero de Paja es una de las mejores aventuras en las que el fan del anime se embarcó jamás y ojalá que aquellos que lleguen a este mundo por el Live Action, también puedan hacerlo.

One Piece se estrena en Netflix el 31 de agosto y todo su anime está disponible en Crunchyroll, adaptando los viejos formatos 4:3 a 16:9, sus películas, OVA y todos los arcos de la serie.

