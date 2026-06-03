007 First Light: cómo desbloquear la Simulación Táctica y para qué sirve

007 First Light, de IO Interactive.

La Simulación Táctica de 007 First Light es el único lugar donde podés vestir a Bond con el Traje de Maestro de Ajedrez, pero desbloquearlo requiere juntar 3.000 puntos de información y llegar al nivel de autorización 12.

Además de funcionar como modo en línea competitivo, TacSim sirve para practicar el combate sin reinicios frustrantes y conseguir atuendos exclusivos. En esta guía te contamos cómo desbloquearlo, qué tipos de misiones enfrentás y cómo optimizar la recolección de puntos de información para todos los trajes.

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Cómo desbloquear la Simulación Táctica

Para activar el modo, primero avanzá en la campaña hasta el capítulo siete, Un asunto de lo más delicado. Una vez en el Laboratorio de Q, buscá a la Dra. Selina Tan y hablá con ella.

Te enviará a una simulación de entrenamiento obligatoria: la Escalada Entrenamiento táctico avanzado. Superala y la Simulación Táctica aparecerá como opción en el menú principal.

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007 First Light, de IO Interactive.

Tipos de misiones: Escaladas y Operaciones

Hay dos categorías dentro del simulador. Las Escaladas son misiones de entrenamiento avanzado que se centran en mecánicas específicas, como combos de golpes, paradas o desarmes. Se organizan en niveles de dificultad creciente; al superar un escalón desbloqueás el siguiente.

Las Operaciones son misiones individuales que ponen a prueba la visión lateral y el ingenio en zonas de la historia con objetivos totalmente distintos. Suelen incluir modificadores que alteran las reglas para ajustar el desafío.

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Personalización y progresión

Antes de arrancar cada misión, interactuás con una pantalla donde elegís el arma principal, los artilugios y el atuendo de Bond, una libertad que no tenés en la campaña. Toda la progresión gira alrededor de dos recursos:

Puntos de información: la moneda exclusiva del modo. Los ganás completando misiones y desafíos, y los gastás en mejoras permanentes para artilugios, aspectos de armas y atuendos.

Nivel de autorización: sube al terminar misiones de TacSim. Muchas compras potentes de la tienda exigen un nivel mínimo; por ejemplo, necesitás nivel 6 para el Uniforme de Personal del Evento y nivel 12 para el Traje de Maestro de Ajedrez.

Atuendos y recompensas

Los 39 atuendos del juego solo pueden equiparse y verse dentro de la Simulación Táctica. Son puramente estéticos, no otorgan bonificaciones de defensa o sigilo. Los tres principales para los que vas a recolectar puntos de información son:

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Atuendo de Simulación Táctica: 1.000 puntos de información.

Uniforme de Personal del Evento: nivel de autorización 6 y 2.000 puntos de información.

Traje de Maestro de Ajedrez: nivel de autorización 12 y 3.000 puntos de información.

Además, la sala de simulación funciona como una galería física de trofeos: todos los coleccionables que encuentres en la campaña —objetos de legado, postales, cartas, recuerdos y objetos de información— se exhiben en vitrinas y estanterías del área previa a las misiones.

007 First Light, de IO Interactive.

Consejos para la competencia

Jugar en dificultades más altas aumenta las recompensas de puntos de información y mejora tu posición en las tablas de clasificación globales. Si te interesa el en línea, ese es el camino.

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El simulador es el lugar ideal para dominar el combate cuerpo a cuerpo sin miedo a un Game Over. Practicá paradas, esquivas, agarres y combos de ataque hasta que te salgan de memoria, antes de intentarlos en los tramos más densos de la historia. También sirve para probar combinaciones de artilugios como la Cámara de onda de choque o la Correa láser y encontrar la build que más te funcione.

Vestir a Bond con los 39 atuendos es el resultado de dominar la Simulación Táctica, pero el juego esconde mucho más. Las guías de la campaña, los coleccionables y los secretos de First Light están en Malditos Nerds, junto a todo lo que el estudio armó para esta entrega.

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