NOTICIAS | Star Wars: el estudio de animación detrás de The Clone Wars cierra sus puertas tras 20 años

(Disney Plus)

Hace apenas unos días se dio a conocer que Disney cerraría el departamento de animación Industrial Light & Magic de Lucasfilm en Singapur, donde trabajaban más de 300 personas. Muchos aficionados mostraron preocupación por la noticia, debido a que se trataba de un estudio que hizo grandes aportes en los inicios de The Clone Wars, una de las series animadas más relevantes y queridas dentro del universo de Star Wars.

Pero si bien, este cierre es agridulce -y más aún para sus empleados-, todo indica que no tendrá un impacto directo en las series en curso para Disney+. A través de sus redes sociales, el director de iluminación cinematográfica y VFX de Lucasfilm, Joel Aron, confirmó que continúan trabajando con la tercera temporada de The Bad Batch y la segunda de Tales of the Jedi en su sede de Estados Unidos.

Cabe recordar que el estudio de Singapur abrió sus puertas en 2004 para trabajar en The Clone Wars. Como extensión de ILM, sus instalaciones fueron la casa de talentosos artistas de efectos visuales que trabajaron para ampliar la visión de George Lucas sobre Star Wars, dado que su empresa carecía de los recursos necesarios para animar la serie en todo su potencial. Según un comunicado reciente, Lucasfilm se está ocupando de encontrarles a los 300 trabajadores nuevas oportunidades de empleo.

Seguir leyendo: