Mimimi Games, el estudio de Shadow Gambit: The Cursed Crew, anuncia su cierre

En este mes de agosto que estuvo lleno de juegos de alto perfil, Shadow Gambit: The Cursed Crew fue un lanzamiento independiente que supo destacarse por su excelente calidad. El estudio detrás de este título, Mimimi Games, ya venía de adentrarse en el género de los juegos de estrategia con entregas como Shadow Tactics: Blades of the Shogun y Desperados III. Sin embargo, en el día de hoy el estudio anunció que, después de 12 años en la industria de los videojuegos, cerrará sus puertas de manera definitiva.

Mimimi Games compartió en su sitio oficial un comunicado escrito por los fundadores Dominik Abé y Johannes Roth en donde explicaron su situación. Según los desarrolladores, a pesar del amor que tienen por la creación de los videojuegos, el proceso de trabajar en estos proyectos cada vez más ambiciosos se fue transformando en una carga muy pesada. El principal motivo detrás de esta decisión radica en que la gente de Mimimi Games eligió priorizar su salud y bienestar en lugar de adentrarse en otra producción que les lleve años. Además, Abé y Roth comentaron que esta decisión también se ve influenciada por los crecientes costos de producción que conllevan los juegos de este género.

En cuanto a Shadow Gambit: The Cursed Crew, en el comunicado se explica que el juego continuará recibiendo soporte mientras el estudio desmantela sus operaciones en los próximos meses. Mimimi Games ya se encuentra trabajando en una nueva actualización y el estudio añadirá más contenido al juego en lo que queda del año. Por suerte, las buenas ventas de este título ayudaron al estudio a poder darles un bono a sus empleados para ayudarlos todavía más en esta situación, a quienes también están tratando de conseguirles nuevos empleos en otros estudios.

Shadow Gambit: The Cursed Crew está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

