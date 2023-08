EN VIDEO | Shadow Gambit: The Cursed Crew, gran obra de sigilo, estrategia y piratas

Shadow Gambit: The Cursed Crew es uno de los lanzamientos más importantes de la semana, y no por nada. Mimimi Games nos trae un excelente juego que mezcla el sigilo con la estrategia, en una campaña con personajes realmente memorables. Sin dudas es un juego que no hay que dejar pasar, y para entender bien por qué, te invitamos a ver y escuchar nuestra review en video.

El nuevo trabajo de Mimimi Games se mantiene arraigado a las mecánicas típicas del género, pero con una jugabilidad mucho más ágil y una historia exquisita llena de personajes carismáticos.

9 Sigilo de primera Shadow Gambit es una de las gratas sorpresas de este 2023. Un título que presenta una delicada mezcla entre gameplay y narrativa muy atrapante, que no deja afuera a veteranos como a quien se inicia en el género. Revisado en PC Plataformas: PlayStation 5 Xbox Series S Xbos Series X PC

