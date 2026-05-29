James Bond regresa a los videojuegos con 007 First Light y rompe récord de ventas en 24 horas

007 First Light, de IO Interactive.

El recientemente lanzado 007 First Light, el primer juego de James Bond en más de diez años, ha logrado un éxito comercial y de crítica notable en sus primeras 24 horas: se han vendido más de 1,5 millones de unidades en PlayStation 5, Xbox Series y PC. IO Interactive, el estudio responsable del juego, confirmó que este lanzamiento es el más exitoso en su historia, superando incluso a su famosa serie Hitman. Tanto críticos como jugadores han valorado muy positivamente la combinación de acción, sigilo y narrativa, consolidando la franquicia 007 en la nueva generación de consolas y computadoras.

Influencia en la industria del videojuego y respuesta internacional

El rápido éxito de 007 First Light se refleja tanto en el volumen de ventas como en la diversidad de su público. De acuerdo con la consultora Alinea Analytics, aproximadamente un tercio de las ventas procedió de usuarios de PC a través de Steam. En esta plataforma, se registró un pico de 68,477 jugadores simultáneos y actualmente hay más de 32,511 personas activas jugando. Es relevante el papel de China, que representa el 18 por ciento de los jugadores de Steam, solo superada por Estados Unidos con un 29 por ciento, lo que indica una alta penetración en mercados clave más allá de Occidente.

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La buena recepción se ha visto impulsada por la decisión de IO Interactive de renovar la saga, situando al jugador en la piel de Patrick Gibson, quien interpreta a un agente James Bond joven, inexperto y algo impulsivo, diferenciándose así de entregas anteriores. El estudio señaló que las ventas iniciales reflejan el interés global que genera la franquicia y confirman la vigencia del agente 007 en la cultura popular contemporánea.

Características principales y valoración crítica

007 First Light apuesta por una propuesta que combina el sigilo y la deducción, elementos ya presentes en la serie Hitman, con secuencias de acción más intensas y vistosas, incluyendo las características persecuciones en auto, indispensables en la saga Bond. Publicaciones especializadas han destacado la habilidad de IO Interactive para plasmar la esencia de Bond en una aventura global de catorce horas, marcada por el humor, la acción y el glamour que los seguidores esperan.

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En cuanto a la crítica, el juego recibió valoraciones sobresalientes, con una puntuación de 88 en OpenCritic y 87 en Metacritic, lo que lo ubica entre los títulos más destacados de 2026.

007 First Light, de IO Interactive.

Planes de contenido y perspectivas para los seguidores

Después de alcanzar cifras históricas de ventas y obtener reconocimiento crítico en menos de un día, IO Interactive ha anunciado que tiene planes ambiciosos de contenido adicional para 007 First Light. Estas actualizaciones están destinadas a prolongar el ciclo de vida del título y mantener activa a la comunidad con nuevas misiones y desafíos.

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El impacto de 007 First Light no solo favorece a los seguidores de James Bond, sino que también representa un beneficio para el sector del videojuego en general, al revitalizar una licencia que permaneció inactiva durante más de una década. A medida que más jugadores se suman a la experiencia, se espera que el juego continúe marcando pauta en la integración de elementos clásicos y modernos, e incentive la exploración colaborativa a través de guías y recursos elaborados por la comunidad.