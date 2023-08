Las Tortugas Ninja serán inmortalizadas en Hollywood junto a figuras como Britney Spears y Quentin Tarantino

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Tortugas Ninja: Caos Mutante en Hispanoamérica y Ninja Turtles: Caos Mutante en España) es una película estadounidense de superhéroes animada por computadora dirigida por Jeff Rowe (en su debut como director) y escrita por Brendan O'Brien.

Luego de varias secuelas y reboot fallidos, la pandilla de tortugas más famosa regresó a la pantalla grande con Tortugas Ninjas: Caos Mutante, una película animada producida por Seth Rogen. Pese a los miedos de los aficionados, esta nueva entrada de la franquicia finalmente consiguió que los icónicos héroes salieran de las sombras con una producción fresca, divertida y que, con ciertas licencias, rinde homenaje al material original.

Pero mientras la película de Jeff Rowe permanece en salas con grandes posibilidades de conseguir una secuela, Las Tortugas Ninja recibirán un reconocimiento en Los Ángeles por su impacto en la cultura popular. Un nuevo informe expresa que los héroes llegarán a Hollywood Boulevard para dejar sus manos de tortuga impresas en cemento junto a las grandes estrellas, honrando así sus casi 40 años de legado.

El creador de Las Tortugas Ninja, Kevin Eastman, y el presidente y director ejecutivo de Paramount Pictures y Nickelodeon, Brian Robbins, asistirán a la ceremonia en apoyo a los héroes nacidos del cómic que dejarán su marca al lado de figuras como Jackie Chan, Britney Spears y Quentin Tarantino. El evento tendrá a lugar en las puertas del Teatro Chino el próximo 7 de septiembre.

Tortugas Ninja: Caos Mutante continúa en cartelera y cuenta la historia de Leo, Mikey, Donnie y Ralph, una versión adolescente de los famosos mutantes que, a través de actos heroicos buscaran salir de las sombras para ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York. La película tiene a Jeff Rowe en la silla del director, responsable de otra gran pieza animada con mucho corazón como es el caso de The Mitchells vs the Machines y del éxito de Disney, Gravity Falls.

