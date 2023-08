OPINIÓN | Tortugas Ninja: Caos Mutante: una nueva versión animada que promete maravillar a los fans

Tortugas Ninja: Caos Mutante llega a cines el 17 de agosto.

La última adaptación cinematográfica de las aventuras de las tortugas adolescentes llega a la pantalla grande el 17 de agosto. A lo largo de los años hemos sido testigos de un sinfín de adaptaciones con mejores y peores resultados. Hacemos un repaso por la saga de las Tortugas en el cine a través del tiempo y te contamos por qué Tortugas Ninja: Caos Mutante se está posicionando como la favorita.

El origen

Las tortugas nacieron como una broma entre amigos allá por el año 1984. Kevin Eastman y Peter Laird crearon a estos bizarros personajes en un cómic en blanco y negro que era una parodia de Ronin de Frank Miller y de Daredevil. En un momento en el que la figura del ninja era furor, Eastman se imaginó a una de las criaturas más lentas de la tierra y la dibujó con un antifaz y una katana.

¡La pandilla está acá! April O'Neil se ha reunido con nuestros héroes: Leo, Mikey, Donnie y Raph. Las Tortugas Ninja: #CaosMutante llega a los cines en agosto de 2023.

Este fue el primer disparador para crear a estos animales mutantes de Nueva York que comen mucha pizza y que viven en una alcantarilla junto a la rata Splinter, su maestro sensei. Estos personajes nunca serán recibidos con los brazos abiertos por el resto de la sociedad, así que, lejos de ser superhéroes, Leonardo, Rafael, Donatelo y Miguel Ángel solo tratan de sobrevivir en la gran manzana.

Las Tortugas Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles - 1990

Teenage Mutant Ninja Turtles - 1990

Esta fue la primera vez que el cómic fue llevado a la pantalla grande contando con Jim Henson, la mente creadora de Los Muppets y Plaza Sesamo, en el diseño de los trajes. Se trataba de actores de carne y hueso usando los vestuarios de las tortugas con cabezas hechas por animatronics.

A pesar de contar con poco presupuesto, la producción fue un éxito entre los fanáticos y se destacó por mantener la esencia de los cómics y el humor inocente de los cuatros hermanos. También le jugó a favor que esta fue la primera vez que veíamos a los personajes en el cine, así que sumó algunos puntos por contar con el factor sorpresa.

Las Tortugas Ninja 2 - Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze - 1991

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze - 1991

Un año después, las tortugas regresan para una secuela donde se descubre el origen de la sustancia que las hizo mutar y deben conseguirla antes de que el malvado Shredder lo haga primero.

Lo más extraño de esta segunda parte es que a pesar de haberse realizado solo un año después de la primera, los realizadores fingieron demencia y cambiaron algunos elementos esenciales de la trama. En esta historia, las tortugas dejan de vivir en una alcantarilla para alojarse en una estación de metro abandonada. ¿Por qué? No hay porqué.

De todos modos, nunca olvidaremos la participación del rapero Vanilla Ice en uno de los cameos más bizarros de la historia del cine.

Las Tortugas Ninja 3 - Teenage Mutant Ninja Turtles III - 1993

Teenage Mutant Ninja Turtles III - 1993

Como quien no quiere la cosa llegó una tercera parte que terminó de decepcionar a los fans de los cómics y las series. En esta oportunidad, las Tortugas terminan en el Japón feudal para salvar a Abril de las manos de Nortaga, un malvado guerrero.

Además de contar con un guion que no tiene ni pies ni cabeza, las escenas de acción solo pueden compararse con un episodio de Los Power Rangers.

Aunque trata de aportar un nuevo punto de vista en la historia, es definitivamente la más floja de la trilogía.

TMNT - 2007

TMNT - 2007

Después de este último fracaso, tuvieron que pasar catorce años para que los hermanos mutantes volvieran al cine, esta vez con una producción animada.

Tras la derrota de su viejo archienemigo Shredder, las Tortugas se han distanciado las unas de las otras. La rata Splinter lucha para mantenerlos juntos y se inquieta cuando extraños sucesos empiezan a ocurrir en Nueva York.

El problema que tiene esta película es que no termina de encontrar el tono, es demasiado infantil y cuenta con una trama poco interesante y muy superficial.

Como dato de color, Chris Evans (Capitán América) le puso su voz a Casey Jones así que podemos sumar esta a otra de las franquicias de superhéroes de las que formó parte.

Tortugas Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles - 2014

Teenage Mutant Ninja Turtles - 2014

Esta vez fue Michael Bay quien quiso hacer una superproducción de las tortugas volviendo a sus orígenes. Abril está interpretada por Megan Fox (que venía de trabajar con el cineasta en Transformers) en una decisión que fue celebrada por su parecido con el personaje de los cómics.

Esta fue la primera vez que la producción se hizo íntegramente con CGI y mostró a un estilo de tortugas bastante diferente del que vimos en las anteriores producciones. El cineasta decidió hacerlas más grandes y robustas y agregarles nariz y labios, una elección arriesgada que descolocó a muchos fans.

La versión de Michael Bay ha sido una de las más populares.

Para el diseño de vestuario fueron por un camino más tradicional y usaron la ropa del Japón medieval con algunos detalles de la vestimenta adolescente. A todo eso hay que sumarle el toque de Michael Bay: explosiones, muchas explosiones.

Una vez más, la crítica la despedazó por sus chistes de doble sentido y por no captar la esencia de las tortugas pero aún así se convirtió en un éxito de taquilla.

Tortugas ninja 2: Fuera De Las Sombras - Teenage Mutant Ninja Turtles - Out Of The Shadows - 2016

Teenage Mutant Ninja Turtles - Out Of The Shadows - 2016

Michael tuvo el visto bueno para hacer una secuela que contó con la inclusión de los personajes de Bishop, Rocksteady y el antihéroe Casey Jones.

¿El resultado? Más gags básicos y nuevas explosiones.

Esta segunda parte fue un fracaso comercial, lo que congeló el proyecto para realizar una tercera entrega.

¿Por qué Tortugas Ninja: Caos Mutante podría ser una película diferente?

Tortugas Ninja: Caos Mutante viene de la mano de Seth Rogen y Jeff Rowe.

Este film se estrena con la promesa de ser una propuesta distinta e innovadora.

La sinopsis oficial revela que después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos quieren ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York para que los acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos junto a su amiga Abril O’Neil.

Que Seth Rogen esté detrás del proyecto ya es una buena noticia. Recordemos que el actor y humorista ha estado involucrado en series como The Boys e Invencible que se destacaron por su originalidad, su humor ácido y por no tener miedo de mostrar escenas con una fuerte carga de violencia y sangre. En distintas entrevistas, Rogen confesó que, cuando tenía cinco años y vio por primera vez la producción animada, se obsesionó con las tortugas junto a sus amigos, así que se trata de un proyecto muy personal y cercano para él.

Esta versión presente a unas Tortugas más jóvenes y retrata su viaje de crecimiento.

Desde el guion sabemos que va a tener un fuerte componente de coming of age, lo que puede resultar interesante para atraer a todo tipo de público en su búsqueda por explorar temáticas como la aceptación por parte de los demás y lo difícil de sentirse un outcast.

El reparto de voces está formado por Jackie Chan, John Cena, Paul Rudd, Rose Byrne y Maya Rudolph entre otros grandes aciertos al tratarse de actores con un excelente timing para la comedia.

La animación tiene un estilo que nos recuerda muchísimo al de Spider-Man: A través del SpiderVerso (Spider-Man Into de Spiderverse) en la búsqueda por crear una estética más comiquera y con identidad propia:

El elenco está conformado en parte por grandes figuras como Jackie Chan, Paul Rudd, John Cena, Rose Byrne y Maya Rudolph.

“Queríamos que se vieran como dibujos hechos por adolescentes. De los que hacías en la secundaria con formas raras y una perspectiva asimétrica pero que siempre se veía como algo propio”, dijo Rogen en un video del detrás de escenas de Paramount Pictures.

Y como si todas estas no fueran suficientes razones para verla, tenemos que destacar que el director de la cinta es Jeff Rowe, quien estuvo detrás de La Familia Mitchell vs. Las Máquinas (The Mitchell ‘s VS The Machines), una joyita animada de Netflix.

Por todos estos motivos, la película promete sorprender a los fans y atraer a nuevos espectadores sin olvidar el golpe directo a la nostalgia. ¡Cowabunga!

Seguir leyendo: