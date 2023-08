NOTICIAS | David Harbour compara Gran Turismo con The Last of Us

Gran Turismo, uno de los estrenos del mes.

Por varias décadas las adaptaciones cinematográficas de videojuegos lograron hacerse de mala fama. Pero éxitos recientes como es el caso de la película de Super Mario Bros o la adaptación televisiva de The Last Of Us, han demostrado que podemos estar frente a una nueva era con contenido que no solo puede ser rentable, sino también de calidad.

Dentro de este escenario, PlayStation Productions y Polyphony Digital, hicieron equipo con Sony para llevar adelante la película de Gran Turismo, una cinta con grandes valores de producción que se estrena en este mes bajo la dirección de Neil Blomkamp, director responsable de Chappie y Distrito 9.

En cuanto a su reparto, una de las figuras principales es David Harbour quien recientemente reveló cuáles fueron los aspectos del guion que lo deslumbraron y reconoció en qué aspecto Gran Turismo tiene similitudes con The Last Of Us.

En una conversación con Digital Spy, el actor de Stranger Things no solo se refirió a la adaptación como una película de deportes emocionante, sino verdaderamente conmovedora. “Es una historia de desválidos, de gente que ha sido golpeada y ha pasado por muchas cosas y que tiene la oportunidad de hacer algo extraordinario e imposible”, mencionó Harbour.

Gran Turismo se perfila a ser más que una simple película de videojuegos.

“Los personajes son muy complejos y creo que están muy bien dibujados y son tridimensionales para lo que se considera un videojuego. En The Last of Us también es así”, agregó el actor.

Hay que destacar que la película de Gran Turismo no se tratará de una adaptación directa del videojuego, sino que también sienta sus bases en la historia real sobre el jugador Jann Mardenborough y su viaje por la GT Academy, algo que lo llevó a convertirse en un verdadero piloto de carreras.

Gran Turismo tiene previsto llegar a salas el 10 de agosto para toda Latinoamérica.

