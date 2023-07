5 videojuegos con ambientación postapocalíptica que tienes que probar

Metro: Last Light, de 4A Games.

Remnant 2 es la secuela del juego lanzado en 2018 por Gunfire Studios, Remnant: From the Ashes, un juego de acción ambientado en un mundo postapocalíptico con fuertes influencias de Dark Souls. Es un juego desafiante en el que nos tocará, como uno de los últimos sobrevivientes de una catástrofe, pelear contra entidades malvadas.

Si luchar por tu vida en medio de la desolación de mundos postapocalípticos es lo tuyo, no podes dejar de jugar estos juegos:

The Last of Us, juego de Naughty Dog que representa la calidad de los exclusivos de PlayStation.

En este multipremiado juego del estudio Naughty Dog jugamos como Joel y nuestra tarea será acompañar y proteger a Ellie, una adolescente que es la clave para lograr una cura para la pandemia que destruyó al mundo, en un viaje a lo largo de los Estados Unidos.

The Last of Us lo tiene todo: mundo postapocalíptico, secuencias de acción maravillosas, infectados terroríficos y una historia emotiva que demostrará que cuando todo está perdido los humanos son mayores amenazas que cualquier monstruo.

The Division 2, el popular juego de Ubisoft.

The Division 2 es un excelente juego cooperativo, igual que Remnant, un juego de acción en el que como operativos veteranos tendremos que evitar el colapso de Washington y restaurar el orden luego de la liberación de un virus mortal. Con un divertido gunplay y un buen sistema de looteo, su combate emocionante te dará horas y horas de juegos con amigos, mientras esperamos a que salga Heartland, su spin off free to play.

Metro: Last Light, la entrega que llevó la serie al estrellato.

Este shooter en primera persona nos introduce en un mundo postapocalíptico luego de un desastre nuclear. Jugaremos como Artyom en su búsqueda de la raza los Oscuros en un mundo desolado plagado de enemigos mortales, humanos y no tanto. Metro Last Light tiene un foco más fuerte en la narrativa que Remnant, pero no por eso su combate es menos desafiante. También cuenta con una secuela, Metro Exodus, que fue muy bien recibida.

Fallout: New Vegas, del estudio Obsidian Entertainment.

No podemos hablar de juegos postapocalípticos sin mencionar Fallout. Muchísimas de sus entregas podrían entrar en esta lista, pero a fin de ofrecer diversidad, vamos a hablar solamente de Fallout: New Vegas, el más icónico de toda la saga.

Un poco más ligero en su tono que Remnant y más focalizado en elementos de rol, Fallout: New Vegas nos presenta un Estados Unidos devastado luego de una guerra nuclear con China. Jugaremos como un mensajero y emprenderemos una persecución para intentar recuperar lo que es nuestro luego de que nos robaran y dieran por muertos.

Telltale's The Walking Dead, uno de los juegos narrativos más populares.

Capaz el juego que más se distancia de la acción frenética de Remnant, The Walking Dead de Telltale es uno de los mejores juegos postapocalípticos que existen. Con una narrativa impecable, nos cuenta la historia de Lee Everett, un hombre con un pasado complicado que toma la tarea de proteger a Clementine, una pequeña niña, en un mundo devastado por zombies.

A lo largo del juego tendremos momentos en los que tomaremos decisiones difíciles, muchas veces teniendo que elegir entre dos males para intentar sobrevivir. Es un juego impactante que queda en la cabeza por mucho tiempo luego de soltar el joystick.

