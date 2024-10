REVIEW | Re:ZERO -Starting Life In Another World- Temporada 3 - Episodio 1: Otro hito más para el isekai

Re:ZERO -Starting Life In Another World- Temporada 3 (Imagen provista por Crunchyroll)

El mundo de los isekai, y el género en sí, ya es algo común, muy común a veces, en el catálogo de cada temporada de anime. La premisa básica es tener un personaje completamente ajeno al mundo en el que nos ubicamos y que llega por casualidades extrañas o mágicas.

Lo que sucede en general es que la disrupción de la vida real del personaje se choca con la fantasía a la que el mundo objetivo está acostumbrado. Tenemos trabajadores de oficina que terminan reencarnando después de una dolorosa muerte en héroes medievales, o simplemente juegos VR que pasan a ser la vida de los protagonistas.

El caso de Re:ZERO -Starting Life In Another World es particular y lo que empieza como un isekai, hoy en su tercera temporada, ya se transforma en una fantasía total que sostiene al género por la disrupción de un personaje que se siente parte y fuera de ese mundo a la vez.

Natsuki Subaru sale a hacer unas compras, para en tan solo un segundo terminar en un nuevo paradigma con magos, elfos y conflictos políticos al mejor estilo Game of Thrones. Son dos las temporadas que nos llevan a conocer más del poder oculto de Subaru y su relación con un elenco de personajes que en la tercera temporada ya está casi completo y con muchos secretos revelados.

El primer capítulo especial de una hora y media de esta vuelta triunfal confirma todo lo que me gusta y el camino para el que quiero que la serie siga. Sus tramas de niveles de poder, sus misterios mágicos y conflictos bélico-políticos -en un mundo que ni yo ni Subaru entendemos- están ahí.

Aquí radica la magia de Re:ZERO -Starting Life In Another World y frases vistas durante esta emisión como “...tu insolencia muchas veces nos es muy útil” sostienen con firmeza la razón de que Subaru llegue a este mundo con un poder tan particular. Su vida pasada no importa, si murió o simplemente se fue a otra dimensión, tampoco. Lo que importa es la mirada de Subaru por fuera de todo el contexto y la inclinación cultural y moral que todos tienen, pero que él no.

De una forma muy amable, y muy útil en su explicación, Subaru seguirá en esta continuación intentando entender sus poderes, el misterio de las brujas que se planteó en la temporada dos, pero aun resolviendo cuestiones que sucedieron hace más de ocho años en el primer paquete de capítulos.

Más personajes implica más responsabilidad y a la vez recompensa para quienes siguen la serie hace rato. Esto se comprueba con cada episodio especial, OVA o película de Re:ZERO -Starting Life In Another World que nos permite conocer más, y que adapta de manera extraordinaria lo que comenzó como una novela ligera, pero llevándola a su propia interpretación animada.

La comunidad del anime, muchas veces con justa razón, piensa dos veces antes de encarar un Isekai basado en novelas ligeras, o incluso trabajos originales. En este caso, Re:ZERO -Starting Life In Another World, al menos para mí, es la excepción a la regla y mantiene el concepto isekai en algo intrínseco a una trama y personajes que se sostienen por sí solos, pero son atravesados por las lógicas de nuestro mundo.

8 Un regreso triunfante Re:ZERO -Starting Life In Another World vuelve con una tercera temporada haciendo lo que mejor sabe hacer y reafirmando por qué es uno de los isekai más importantes. Disponible en Crunchyroll