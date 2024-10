The Monster: Lauren LaVera, protagonista de Terrifier, se une al reparto de la película de terror

Terrifier 2 - Lauren LaVera

Tras su papel protagonista en la segunda y tercera entrega de Terrifier de Damien Leone, la actriz Lauren LaVera se prepara para un nuevo desafío dentro del género terror. Según un informe reciente, la intérprete se ha unido al elenco de The Monster, la nueva película de Darren Lynn Bousman, conocido por su aporte a la franquicia de El juego del miedo (Saw) y por dirigir el excéntrico musical Repo: The Genetic Opera!.

Con The Desperate, un proyecto que logró ser demasiado violento para los estudios, Bousman logró captar la atención de James Wan y Leigh Whannell, quienes le propusieron trabajar en El juego del miedo 2 (2004). La película resultó ser un gran éxito y le aseguró al director su estadía en la longeva franquicia para tres películas más en las que no faltó el gore y las escenas explícitas.

En esta ocasión, The Monster girará en torno a dos estafadores millennials que ganan dinero rápido alquilando increíbles apartamentos de Nueva York que no son suyos a personas que no saben que están siendo engañadas. Todo parece marchar bastante bien para ellos hasta que eventualmente se cruzan con un propietario que guarda un oscuro secreto y les da vuelta el juego.

Además de Lauren LaVera, anteriormente se confirmó que el actor nominado al Oscar, Djimon Hounsou, formará parte del proyecto. Hounsou es conocido por sus papeles en Diamante de sangre (2006), Black Adam (2022) y Un lugar en silencio: Día uno (2024). Lynn Bousman dirigirá la película, a partir de un guion de la dupla de Unsane (2018), Jonathan Bernstein y James Greer.

Por el momento, The Monster no ha revelado su fecha de lanzamiento ni tipo de distribución. En el caso de Terrifier 3, la última película de Lauren LaVera, llegará a las salas de Latinoamérica el próximo 31 de octubre.