Star Wars retomará la historia de Kylo Ren a través de un nuevo cómic de Marvel

El universo de Star Wars continúa con su expansión en múltiples direcciones. En el corto plazo presenciaremos el lanzamiento de Skeleton Crew, una nueva serie para Disney+ desarrollada por Jon Watts (Spider-Man: de regreso a casa), como también nuevas películas, videojuegos e incluso una nueva colaboración con Marvel Comics que revelará una faceta desconocida de Kylo Ren, uno de los personajes centrales de la última trilogía.

Anunciada como Star Wars: Legacy of Vader, esta narrará el viaje del Sith interpretado en la gran pantalla por Adam Driver hasta convertirse en el Líder Supremo de la Primera Orden, mientras intenta reconectar con el fantasma de su abuelo, Darth Vader. La historia presentada en una serie de comics estará ambientada entre Star Wars: Episodio VIII - El Último Jedi y Star Wars: Episodio IX - El Ascenso de Skywalker.

“Kylo está realmente perdido en este momento en particular. En un periodo corto de tiempo, se ha enfrentado a dos de sus mentores más significativos en combate, mató a su propio padre, casi mata a su madre, robó un ejército a nivel galáctico del que no tiene ni idea de cómo usarlo y, por supuesto, encontró una conexión profunda con otro usuario de la Fuerza llamada Rey”, comentó el escritor del cómic, Charles Soule.

Kylo Ren

“Todo eso se arremolina en su matriz emocional, volviéndolo profundamente inestable, enojado, frustrado... peligroso. Está buscando cualquier tipo de guía que pueda obtener, incluso si no lo admite, y por eso recurre a lo único que le queda, el legado de su abuelo, el Lord Sith Darth Vader”, añade Soule refiriéndose a esta instancia de odio y frustración del personaje.

Previamente, Adam Driver descartó la posibilidad de volver a interpretar al icónico personaje en una conversación con el podcast Smartless. “Están haciendo cosas, pero no conmigo. No haré más”, reconoció. Ante la pregunta sobre si su decisión se debía al final de su personaje, respondió ‘Sí’, eliminando cualquier expectativa de regreso.

Todavía no se ha confirmado el número de entregas que tendrá Star Wars: Legacy of Vader. No obstante, el primer tomo de la serie saldrá a la venta el 5 de febrero del año próximo.