NOTICIAS | Nintendo anuncia que Charles Martinet dejará de ser la voz de Mario

Super Mario Odyssey, de Nintendo.

En el mundo del gaming, difícilmente exista un personaje más icónico que Mario. Si uno tuviese que nombrar un embajador de los videojuegos, el plomero de Nintendo sería sin dudas la mejor opción. Con un personaje tan carismático, es de esperarse que su voz sea provista por un actor de igual carisma, y es por eso que el gran Charles Martinet es casi tan querido como el personaje que interpreta. Lamentablemente y con mucha tristeza, Nintendo anunció que Martinet ya no será la voz de Mario.

El anuncio se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter de Nintendo de América, en donde la compañía compartió un mensaje explicando la situación. Martinet se apartará del rol de Mario como su actor de voz para pasar a ser lo que Nintendo llama “Embajador de Mario”. Si bien nadie sabe con exactitud qué implica esta nueva posición, es cierto que Charles Martinet siempre fue una de las personas que más cariño expresaba por el plomero de Nintendo, por lo que este nuevo rol le calza a la perfección. Cabe destacar que, por más que Mario nunca sea un personaje con mucho diálogo, el actor cumplirá 68 años el próximo mes.

Super Mario Bros. Wonder será el primer juego sin Charles Martinet.

Nintendo aún no reveló quién tendrá el honor de reemplazar a Martinet como la voz de Mario, pero sí confirmó que el actor no pondrá su voz al personaje en el próximo Super Mario Bros. Wonder. Este juego tiene como fecha de lanzamiento el 20 de octubre de este año. Además de Mario, Martinet también estaba a cargo de interpretar a Luigi, Wario y Waluigi.

Seguir leyendo