OPINIÓN | Todo sobre Overwatch: el shooter que supo ser el mejor juego del año para luego caer en el olvido

La compra de Microsoft a Activision Blizzard está en las últimas etapas de negociación con los organismos de regulación y, sin lugar a dudas, se trata de una de las noticias más fuertes de la industria de los videojuegos en los últimos años. Luego de una larga disputa legal, Xbox comienza a salir victoriosa de la situación lo que produce que se abran nuevas aristas.

Los principales debates en el marco de la justicia sobre si esta compra se convertiría en una acción monopólica o no giraron principalmente sobre la saga Call of Duty, la tecnología del juego en la nube y la injerencia en el mundo mobile ya que King, el estudio desarrollador de la saga Candy Crush, pasará a formar parte de Microsoft.

Overwatch salió en 2016 para PC, Xbox One y PlayStation 4.

Con la novela legal en sus últimas etapas, comienzan a surgir dudas sobre qué sucederá con las distintas franquicias que ahora pasarán a formar parte de Xbox. En esta nota, nos centraremos en Overwatch, una saga que supo ser un bastión para Blizzard pero que sus problemas internos y malas decisiones lo terminaron condenando y ahora se encuentra en una situación muy extraña con Overwatch 2.

¿Qué es Overwatch?

El título desarrollado por Blizzard salió en 2016 y se trata de un juego de disparos en primera persona donde un equipo de seis jugadores se enfrenta a otro de la misma cantidad en distintos objetivos. La esencia de la entrega se encuentra en que los personajes tienen habilidades y armas propias que los hacen únicos. Además, hay distintos roles con distintas funciones como tanque, daño y personajes de apoyo.

Llamando a todos los agentes de Overwatch: ¡La pelea por el futuro comienza el 24 de mayo en PC, Playstation® 4 y Xbox One! ¿Estás con nosotros?

Overwatch fue un éxito absoluto desde el primer día de su lanzamiento siendo aclamado tanto por la crítica como por los jugadores. Su propuesta era innovadora y las partidas muy frenéticas. En este mismo sentido, su gran variedad de personajes y formas de utilizarse lograban que todo tipo de público se interese por el juego.

El lanzamiento de este exponente fue una revolución para la industria de videojuegos en general ya que, en esa época, no era habitual que salieran nuevas propuestas multijugador tan sólidas y únicas. La coronación para Blizzard fue que Overwatch se llevó el premio a mejor juego del año en el evento The Game Awards, la ceremonia de premiación más importante de la industria de los videojuegos que se realiza a finales de cada año.

El shooter se volvió muy popular por la gran variedad de personajes.

Una historia más allá del videojuego

Blizzard tiene algunas de las sagas más queridas por los jugadores a lo largo de la historia como World of Warcraft, Starcraft y Diablo. Cada una de ellas cuenta con historias alucinantes y producciones audiovisuales que poco tienen que envidiarle a las películas que puedes ver en el cine. A pesar de que hace algunos años que la compañía no se encuentra en un buen momento siempre se caracterizó por intentar contar distintas narrativas más allá del juego.

Overwatch no solo no fue la excepción sino que su primera etapa recordaba los momentos dorados de la empresa. Si bien el título es un juego de disparos, cada uno de sus personajes tiene una historia detrás que fue contada a través de cortos animados, cómics y hasta en eventos y diálogos dentro del juego.

Se testigo del regreso de uno de los líderes de Talon: Doomfist.

Esta idea de brindar contenido transmedia fue, en gran parte, la explicación del éxito del juego y cómo logró crear en tan poco tiempo una comunidad muy fiel que ame, se emocione y se sienta interpelada por los personajes y sus historias. A medida que iban saliendo nuevos cortos animados y eventos en el juego, el entusiasmo de la comunidad sobre ellos era cada vez mayor por lo que la ambición para los próximos crecía.

Monetización y juego como servicio

Actualmente, los juegos multijugador online reinan en la industria de los videojuegos, para generar ingresos no se centran en el lanzamiento de una nueva entrega sino que añaden contenido extra de pago como pases de batalla, cosméticos para las armas y personajes. De esta forma, se mantiene un mismo título que se va actualizando a lo largo del tiempo y es rentable gracias a las microtransacciones que propone.

Los eventos de Overwatch proponen nuevas modalidades de juego.

Este concepto de videojuego es llamado juego como servicio y es el estándar actual de la industria. Sin embargo, hasta hace algunos años esto no era así y Overwatch es un ejemplo de esto. Cuando salió el título en 2016 no existía esta modalidad y tampoco había tantos juegos multijugador exitosos salvo los clásicos como League of Legends, Counter-Strike y Call of Duty.

Esto terminó siendo un problema ya que su contenido estaba pensado para largo plazo pero no encontraban la forma de monetizarlo. Una vez que los jugadores compraban el título, en su mayoría, no volvían a invertir dinero en él. Overwatch contaba con cajas de botín de pago que daban cosméticos aleatorios pero eran sencillas de conseguir y cualquier jugador que haya disfrutado de la entrega seguramente tenga la mayoría de cosméticos desbloqueados sin haber gastado dinero.

Todos los personajes y eventos del juego estaban disponibles de manera gratuita.

En definitiva, Blizzard continuó actualizando el juego, añadiendo personajes, mapas, eventos y produciendo cortos animados hasta que llegaron a un techo donde dejaron de recibir nuevos jugadores y las cuentas no les cerraban como querían. Por este motivo, las novedades cada vez eran menos frecuentes y, poco a poco, el éxito de Overwatch comenzó a desinflarse aunque hubieran miles de fanáticos del juego.

El juego dejó de ser para todo público

Antes de continuar con el relato, quería mencionar otra problemática que sufrió el videojuego y que, aún a día de hoy, sigue latente en su comunidad. Overwatch es un juego competitivo ya que en las partidas hay un equipo que gana y otro que pierde. A pesar de esto, la historia y variedad de sus personajes hicieron que también se sienta como un lugar llamativo para un público más casual que buscaba disfrutar y divertirse utilizando su personaje favorito.

Presentamos a Ashe, líder de la Banda Deadlock y una rebelde pistolera que no tiene miedo de ensuciarse las manos.

En los primeros meses de su lanzamiento, ambos tipos de jugadores lograron coexistir de una buena forma. No obstante, a medida que las personas pasaban tiempo con el juego, se iban volviendo mejores por lo que el nivel general de las partidas crecía. Esto es algo que sucede con cualquier juego multijugador competitivo donde el público casual cada vez queda más relegado.

En las partidas dejó de ser viable utilizar ciertos campeones o ciertas composiciones por lo que los jugadores estaban obligados a jugar de cierta forma si querían ganar y ya no tenían la libertad para decidir sobre sus preferencias. Además, los insultos y la toxicidad del juego durante las partidas comenzó a ser un tema serio que terminó apartando a mucha gente de él.

Cada héroe cumple un rol diferente dentro de la partida.

Sumado a esto, Overwatch es un juego frenético donde todo el tiempo hay efectos visuales y están ocurriendo cosas. Si no estás al tanto de todas las habilidades de todos los personajes, lo más probable es que te sientas muy perdido en el juego. Esto afectó mucho la posibilidad de que nuevos jugadores se sumen ya que aprender a jugar, o incluso ver una partida, dejó de ser una tarea simple.

Por otro lado, el juego cuenta con la Overwatch League, el circuito de esport oficial de la entrega que también tuvo un montón de problemas a lo largo de estos años. Se trata de una liga franquiciada que nunca logró cumplir las expectativas de audiencia salvo en Corea del Sur. En la actualidad, este formato está en crisis ya que Blizzard anunció que pagará seis millones de dólares a los equipos que se retiren de la liga por lo que nadie puede garantizar que siga por mucho más tiempo.

Actualmente hay 37 personajes jugables.

Overwatch 2

Con el juego casi sin actualizaciones por parte de Blizzard, todo parecía indicar que se quedaría allí como un juego disponible pero sin relevancia. Esto cambió a finales de 2019 cuando desde la compañía anunciaron que estaban desarrollando Overwatch 2 y que su objetivo era mantener la esencia de la entrega original pero sumándole un modo historia que permitiera disfrutar el juego de otra forma.

Según Blizzard, desarrollar nuevos eventos para la comunidad con el código fuente original era una tarea muy ardua porque no estaba pensado para ese tipo de contenido. Arreglar eso significaba prácticamente desarrollar todo el juego de vuelta por lo que produjo la idea de una secuela.

Luego de mucho tiempo de desarrollo, Overwatch 2 fue lanzado el 4 de octubre de 2022 en una versión anticipada que solo contaba con el modo competitivo ya que el modo historia llegaría más adelante. Los jugadores del primer juego mantuvieron sus cosméticos y progreso y, en general, la aceptación de esta nueva entrega fue bien vista por la comunidad.

Entre los principales cambios, los equipos ahora están conformados por cinco jugadores en vez de seis, se sumaron pequeños detalles visuales, nuevos mapas, nuevos héroes y algunas modificaciones a los personajes y mapas ya conocidos. Sumado a esto, Overwatch 2 pasó a ser un juego gratuito e incorporó nuevos sistemas de microtransacciones como un pase de batalla, una tienda con cosméticos y el retiro del juego de las cajas del botín.

Los nuevos personajes de Overwatch 2 dejaron de estar disponibles de manera gratuita.

Si bien los jugadores activos de la franquicia notamos un cambio en la forma de jugar, en esencia, seguía siendo el mismo título que el primero pero más enfocado a un juego como servicio con los elementos actuales de la industria. De todas formas, era un relanzamiento positivo mientras esperábamos el tan ansiado modo historia que iba a revolucionar la saga.

¿Y ahora?

Todo continuó normal hasta que en mayo de este año, los desarrolladores del juego anunciaron en una transmisión oficial que el modo historia fue cancelado y no llegará al título. A cambio de esto, anunciaron que habrá misiones cooperativas de pago que los jugadores podrán disfrutar a medida que las vayan sacando.

Overwatch 2 está disponible de manera gratuita en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch.

La explicación sobre esta decisión fue que no podían mantener al juego con actualizaciones constantes y, al mismo tiempo, desarrollar una modalidad completamente nueva. De esta forma, debieron decidir sobre qué priorizar y se inclinaron por el juego clásico. Esto fue un golpe muy duro para toda la comunidad ya que el modo historia era la justificación de Blizzard para lanzar Overwatch 2.

Al desechar el modo historia, queda demostrado que la idea original de su desarrollo era aggiornar el título bajo el estándar de juego como servicio y aspirar a que logre ser redituable con las microtransacciones. Todas las últimas decisiones de Blizzard sobre este juego conducen a ese camino y será cuestión de tiempo para saber si fue o no la decisión correcta.

Más allá de esto, el título cuenta con una gran cantidad de jugadores en la actualidad y actualizaciones frecuentes que tiene el objetivo de mantener el interés de ellos por la franquicia. Aún así, muchas de las problemáticas que mencionamos anteriormente siguen presentes y las dudas sobre su futuro son grandes porque las idas y vueltas de Blizzard revelan que ni ellos tienen muy en claro el camino que debe realizar la saga. Los jugadores estamos expectantes para conocer su futuro y que querrá hacer Xbox con él.

