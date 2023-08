CINE | Las películas más esperadas que llegan al cine en la semana del 14 al 20 de agosto

Blue Beetle está protagonizada por Xolo Maridueña y es parte del nuevo universo de DC creado por James Gunn.

Mientras que Háblame y Agente Stone continúan dando de qué hablar, el mes de agosto tiene mucho más que ofrecer en materia de películas. Esta semana se destaca por la llegada de dos tanques cinematográficos como es el caso de Tortugas Ninja: Caos Mutante y Blue Beetle, lo nuevo de DC.

Pero además debutan en cartelera dos películas con sello de autor incluyendo una nominada a los Premios de la Academia y lo más reciente del director Ira Sachs. Acompáñanos a repasar los estrenos más esperados del 14 al 20 de agosto en materia de cine.

Blue Beetle (Dir. Ángel Manuel Soto – Estreno 17 de agosto)

De Warner Bros. Pictures llega el largometraje “Blue Beetle”, que marca la primera vez que el Superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Ángel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes.

DC Studios sigue adelante con la nueva etapa de su universo extendido liderado por James Gunn, presentando a un nuevo héroe en la gran pantalla. Blue Beetle es la próxima película de la franquicia protagonizada por el actor Xolo Maridueña, conocido por su papel de Miguel en la serie de Netflix, Cobra Kai.

Esta historia, que inicialmente fue pensada para plataformas, gira en torno a Jaime Reyes, un adolescente que se encuentra con una antigua reliquia de biotecnología alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa. Pero mientras comienza a descubrir sus nuevas habilidades y cuál es su propósito, más personas interesadas en esta rareza comenzarán a hacerse presente.

El reparto de Blue Beetle se completa con Adriana Barraza, Damian Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Merquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Raoul Trujillo y Susan Sarandon.

Tortugas Ninja: Caos Mutante (Dir. Jeff Rowe, Kyler Spears – Estreno 17 de agosto)

¡La pandilla está acá! April O'Neil se ha reunido con nuestros héroes: Leo, Mikey, Donnie y Raph. Las Tortugas Ninja: #CaosMutante llega a los cines en agosto de 2023.

A todo color y con una banda sonora exquisita, llega a los cines de Latinoamérica una nueva mutación animada de las Tortugas Ninja de la mano de Paramount y con Seth Rogen en la producción. Esta vez, haciendo énfasis en el carácter adolescente de los famosos personajes, a través de una historia que habla de la familia, los lazos y la identidad.

Tortugas Ninja: Caos Mutante cuenta la historia de Leo, Mikey, Donnie y Ralph, unos jóvenes mutantes que a través de actos heroicos buscaran salir de las sombras para ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York. Esta producción, además, tiene a Jeff Rowe en la silla del director, responsable de otra gran pieza animada con mucho corazón como es el caso de la película The Mitchells vs the Machines y co-guionista del éxito de Disney, Gravity Falls.

The Quiet Girl (Dir. Colm Bairéad – Estreno 17 de agosto)

En la Irlanda rural de 1981, Cáit, una niña de nueve años, vive retraída entre su familia numerosa y hostil. Sus padres la envían a pasar el verano a casa de unos parientes más adinerados, donde el misterioso silencio de Cáit se encontrará con el calor de un hogar y con paisajes idílicos. Allí, la pequeña se hará eco del secreto que esta familia adoptiva calla.

En medio de dos de los tanques más llamativos de esta semana, también desembarca en las salas de cines The Quiet Girl, una película irlandesa sumamente personal que logró posicionarse entre lo mejor del año pasado en diversos festivales.

Dirigida por Colm Bairéad, la cinta sigue la historia de Cáit es una niña de nueve años que pasa desapercibida por su disfuncional y numerosa familia, enfrentándose a carencias y dificultades. Pero cuando se acerca la fecha del parto de su madre, es enviada a vivir con unos parientes lejanos sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco, Cáit realiza notables progresos en este nuevo hogar y descubre una nueva forma de vivir. Sin embargo, en esta casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad.

The Quiet Girl obtuvo nominaciones a mejor guion adaptado y película de habla no inglesa en los Premios BAFTA y fue nominada a mejor película internacional en la última entrega de los Premios de la Academia.

Pasajes (Dir. Ira Sachs – Estreno 17 de agosto)

Ambientado en París, este seductor drama cuenta la historia de Tomas y Martin, una pareja gay cuyo matrimonio entra en crisis cuando Tomas comienza un apasionado romance con Agathe, una mujer más joven a la que conoce tras terminar su última película. Perspicaz, íntima y completamente sexy, PASAJES muestra cómo Sachs combina su estilo habitualmente tierno con una sensibilidad exclusivamente europea, ofreciendo una visión perspicaz y auténtica de las complejidades, contradicciones y crueldades del amor y el deseo.

Pasajes es lo nuevo del director Ira Sachs con las actuaciones de Franz Rogowski, Ben Whishaw y Adèle Exarchopoulos. Esta película dramática, que tuvo su estreno mundial este año en el Festival de Cine de Sundance, sigue la historia de un matrimonio gay de varios años cuya estabilidad se altera cuando uno de ellos comienza un apasionado romance con una mujer.

Esta obra de Sachs, que tendrá su estreno en cines y a través de la plataforma MUBI, busca abordar las complejidades, contradicciones y crueldades del amor y el deseo. Se estrena el próximo 17 de agosto.

