NOTICIAS | The Marvels: Nia DaCosta habló de la fatiga de los superhéroes y reveló por qué su película es diferente

Marvel Studios se está preparando para estrenar una nueva película con la Capitana Marvel de Brie Larson como protagonista, pero esta vez no estará sola. The Marvels reúne a un equipo femenino de heroínas que incluye a Kamala Khan de Iman Vellani y a Monica Rambeau de Teyonah Parris, algo histórico dentro de la popular franquicia.

Nia DaCosta, quien estuvo a cargo del reboot de Candyman, fue la cineasta elegida para llevar adelante esta historia y promete que tiene mucho para destacarse de otras películas de superhéroes. En una entrevista con Total Film, la directora admitió que la fatiga de los superhéroes “es un problema muy real”, pero que trabajó duro para aportar algo fresco con The Marvels.

“La mayor diferencia con las otras películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) hasta la fecha es que es muy loca y tonta”, explicó DaCosta. “Los mundos a los que vamos en esta película son mundos diferentes a otros que has experimentado. Mundos muy interesantes que no has visto antes”, agregó. Los comentarios de DaCosta llegan días después de los de James Gunn, quien dijo que la fatiga de los superhéroes fue lo que están dando forma a su nuevo enfoque del universo DC.

The Marvels no solo va a presentar al mencionado trío de heroínas como equipo, sino que propone que realmente lo hagan como tal, obligándolas a aprender de la otra. A la vez se trata del regreso de Carol Danvers desde los acontecimientos de Vengadores: Endgame. En esta película también se presentará una nueva villana en manos de Zawe Ashton. Mientras muchas producciones de Disney se han corrido del calendario, The Marvels mantiene su fecha de estreno en cines para el 9 de noviembre en Latinoamérica.

