NOTICIAS | Deadpool 3 podría tener un papel relevante para Taylor Swift

Deadpool 3 (Marvel Studios)

Ryan Reynolds y Shawn Levy vuelven a hacer equipo luego de Free Guy para la tercera película de Deadpool. Esta vez, dentro del universo de Marvel Studios, lo que significa que podría tratarse de la entrega más ambiciosa hasta el momento. Hace poco se confirmó que tanto Hugh Jackman como Jennifer Garner, repetirían sus roles como Wolverine y Elektra, respectivamente. Pero, además, los rumores por parte de los insiders de la industria se animan a ir más allá.

En un reciente informe de The DisInsider se nombra a por lo menos 17 figuras dentro de una extensa lista de cameos para Deadpool 3, algo que parece un poco excesivo incluso para una producción como esta. Dentro de ella figuran actores que no solo formaron parte de la era de Fox como la Tormenta de Halle Berry, la Jean Grey de Famke Jensen y el Daredevil de Ben Affleck. Pero también, se menciona el nombre de Taylor Swift.

Si bien el propio medio señala que el anuncio debe ser tomado con carácter de rumor, no sería la primera vez que el Marvel Studios tiene en cuenta a un cantante pop, ya que en el pasado confió tanto en Miley Cyrus como en Harry Styles para pequeñas apariciones en sus películas. El rumor, además, cobró relevancia en redes sociales debido a la buena relación de Taylor Swift con Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively.

"Deadpool" (20th Century Fox)

En el pasado, la cantante no solo reconoció que adora a la pareja y a sus hijos, sino que ya han colaborado directa e indirectamente en su carrera. Lively debutó como directora en el video de Taylor Swift para I Bet You Think About Me, un tema inédito que finalmente se incluyó en Red. A su vez, los hijos de Reynolds se mencionan en canciones del álbum de Swift, Folklore.

Por el momento, la participación de Taylor Swift en Deadpool no ha sido confirmada de manera oficial y, al igual que muchos de los rumores que surgieron con la última entrega de Doctor Strange, podrían quedar en la nada. El reparto confirmado hasta la fecha incluye a Morena Baccarin, Stefan Kapičić, Brianna Hildebrand, Karan Soni, Matthew Macfadyen y Emma Corrin. Estos dos últimos, en papeles aún no revelados.

Por el momento, las grabaciones de Deadpool 3 se encuentran paralizadas debido a la actual huelga de guionistas y actores, razón por la que su estreno para mayo de 2024 todavía está en duda.

