NOTICIAS | Sydney Sweeney se refirió a su reboot de Barbarella, tras los comentarios de Jane Fonda

Jane Fonda fue la Barbarella original en la cinta de 1968 dirigida por Roger Vadim.

Tras colaborar con HBO en Euphoria y la miniserie White Lotus, a Sydney Sweeney le llueven los proyectos. Hace pocos días se confirmó que se calzará el traje de Spider-Woman en la próxima película de Sony Madame Web y entre otros de sus próximos trabajos también se encuentra un reboot del clásico de culto Barbarella.

Sydney Sweeney no solo protagonizará la nueva versión de la ópera espacial interpretada por Jane Fonda en 1968, sino que también producirá la cinta. Y si bien, para ella es un honor, la que no está muy emocionada con la idea es la actriz de 85 años. En una pasada interacción con EW, Fonda simplemente declaró que “trataba de no pensar en eso“, porque le preocupaba lo que podía llegar a ser.

Tras su paso por Euphoria y White Lotus, Sweeney se calzará el traje de Madame Web.

Ante estas palabras, Sydney Sweeney amplío detalles sobre cómo se prepara para el personaje y reveló un deseo. Hablando con Variety la estrella de Euphoria reconoció que le encantaría sentarse a hablar con Fonda y compartir sus visiones, argumentando que su conclusión de la película original es que “las mujeres son dueñas de su poder”. Previamente, Sweeney comentó que estaba muy emocionada de ser elegida para este rol icónico y que quería mantener viva esa diversión a través de su película.

Barbarella fue creada por Jean-Claude Forest y comenzó a publicarse en formato de comic a través de V Magazine en 1962. Las viñetas narraban las hazañas de una astronauta que vive aventuras por toda la galaxia. A menudo se considera uno de los primeros cómics con contenido apuntado a adultos, así como un paso revolucionario en cuanto a la representación de la revolución sexual de la época.

