NOTICIAS | Resistencia: lo que debes saber de la película post apocalíptica del director de Rogue One

Resistencia está dirigida por Gareth Edwards, quien también estuvo a cargo del guión.

Tras dirigir Godzilla y la aclamada película de Star Wars: Rogue One, Gareth Edwards marca su regreso a la gran pantalla después de 7 años con una historia original titulada Resistencia (The Creator). Esta película caratulada como un thriller de ciencia ficción es uno de los estrenos que se mantienen firmes para los próximos meses y hay más de una razón para no perderla de vista.

Con cierto guiño a la actualidad, Resistencia está ambientada en futuro cercano en el que los humanos entran en conflicto con la inteligencia artificial. Pero esto es solo el puntapié de la historia, ya que, según Edwards, la película promete ir más allá de la distopía mezclando la acción con personajes complejos.

La inteligencia artificial se rebela. ¿De qué lado estás? John David Washington protagoniza este film del mismo director de "Rogue One: una historia de Star Wars" (20th Century Studios).

¿Qué podemos esperar de Resistencia?

En Resistencia los humanos están en guerra con la Inteligencia Artificial que en su momento se creó para protegerlos. John David Washington da vida a Joshua, un exagente de las fuerzas especiales a quien reclutan para cazar y matar al Creador, uno de los referentes de la IA que ha desarrollado un arma con el poder de poner fin tanto a la guerra como a la humanidad.

Pero este soldado que afirma no ser un buen hombre se enfrentará a dilemas morales para cumplir su objetivo al descubrir que su blanco luce como un niño. El avance de Resistencia muestra imágenes que sugieren que Joshua podría ir en contra de los suyos y esto significaría que hay muchas más capas por descubrir de esta historia.

El equipo involucrado

Además de John David Washington, a quien muchos reconocen por Tenet, la película de Christopher Nolan, el reparto de Resistencia se completa con Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles y Allison Janney.

En cuanto a los talentos detrás de cámara no solo se encuentran Gareth Edwards que no solo dirige, sino que se encargó de la escritura del guion junto a Chris Weitz. Kiri Hart, Jim Spencer y Arnon Milchan estuvieron a cargo de la producción mientras que la música quedó en manos de Hans Zimmer.

Ken Watanabe también forma parte del elenco junto a Gemma Chan, John David Washington, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles y Allison Janney.

La controversia en torno a Resistencia

Recientemente la gran apuesta de 20th Century se vio envuelta en una controversia debido a que un usuario de Reddit descubrió que en uno de sus avances se utilizan imágenes de una explosión real en Beirut en 2020. El metraje estaba ligeramente alterado en función a la estética de Resistencia, pero no había demasiadas dudas de que se trataba de esa catástrofe.

Como resultado, un sector del público reaccionó pidiendo que se boicoteara la película por explotar una tragedia real en la que fallecieron más de 200 personas.

Resistencia se estrenará el 29 de septiembre.

¿Cuándo se estrena Resistencia?

Si bien muchos estrenos de alto perfil se han corrido del calendario debido a que sus actores no pueden promocionar sus trabajos en el marco de la actual huelga de Hollywood, Resistencia mantiene su estreno para finales de septiembre en Estados Unidos y 5 de octubre en algunos países de Latinoamérica.

