NOTICIAS | James Gunn despeja las dudas sobre el regreso de Grant Gustin como Flash

El Flash de Grant Gustin se cruzó con el de Ezra Miller en el episodio crossover del Arrowverse llamado Crisis on Infinite Earths.

Con James Gunn y Peter Safran como los principales responsables, DC Studios se encuentra trabajando en múltiples películas y programas de televisión para su nuevo Universo. Pero mientras varios héroes se unen a la franquicia, los fanáticos continúan preguntándose qué ocurrirá con Flash, especialmente, después de la conclusión de su serie y con la pobre recepción en taquilla de la película interpretada por Ezra Miller.

Hasta el momento, Grant Gustin fue la figura que interpretó por más tiempo a Barry Allen a partir de las distintas temporadas de The Flash en CW y uno de los favoritos del público. Por esa razón, cuando varios aficionados notaron que James Gunn y el actor habían comenzado a seguirse en redes sociales, comenzaron a especular sobre la posibilidad de un regreso a la franquicia.

La primera aparición de Gustin como The Flash sucedió en la segunda temporada de Arrow en el 2013.

Fue a partir de la red social Threads que un usuario se animó a preguntarle al co-CEO de DC Studios si Gustin estaba en conversaciones para retomar el papel de The Flash en el Universo DC. Sin embargo, la respuesta de Gunn pudo haber resultado un poco decepcionante para los más entusiastas: “Grant me estaba siguiendo y me gusta como actor, así que charlamos un poco y lo seguí también. Muy sencillo”.

Todavía no pasó ni un año desde que The Flash terminó su carrera como parte del Arrowverse, pero las expectativas de sus fanáticos continúan en alza debido a que se convirtió en uno de los rostros principales en las series de acción real en la pantalla chica. Además, aunque la película de Andy Muschietti contó con múltiples cameos, incluyendo el Superman de Nicolas Cage, la versión de Grant brilló por su ausencia.

El tiempo dirá si Grant Gustin vuelve a ponerse el traje de Flash, pero por el momento parece que sus botas permanecerán guardadas.

