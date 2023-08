NOTICIAS | Batman: la película cancelada de Ben Affleck prometía una visión muy diferente del Caballero Oscuro

Ben Affleck se calzó el traje de Batman por primera vez en el 2016.

Una nueva era está en marcha para DC con James Gunn y Peter Safran a cargo de la franquicia. Hace apenas unos días, Gal Gadot confirmó que la tercera entrega de la Mujer Maravilla sigue en los planes y la lista de películas en la que figura The Brave and the Bold, también adelantó que un Batman diferente al presentado por Matt Reeves no tarda en llegar.

Esto, sumado a sus declaraciones más recientes, terminan de confirmar que Ben Affleck ya colgó su capa para siempre y esto es algo agridulce para algunos fanáticos. Antes de que Reeves y Robert Pattinson se unieran para llevar a The Batman a la gran pantalla, Affleck iba a dirigir y protagonizar otra producción con el Deathstroke de Joe Manganiello como uno de sus principales villanos.

Robert Pattinson le dio vida a Bruce Wayne en "The Batman" (2022), de Matt Reeves.

Desde entonces, muchas cosas positivas se escucharon sobre aquel libreto y ahora una persona que formó parte del proceso creativo, reveló más detalles sobre esa película. Durante una entrevista con Inverse, el artista de storyboards de DC, Jay Oliva, mencionó que la cinta inconclusa de Ben Affleck era verdaderamente genial. ¿Los motivos? se basaba y exploraba a fondo las ocho décadas de la mitología de Batman.

“Fue muy inteligente y hubo muchas cosas que me encantaron. Ojalá hubieran llegado a buen puerto”, añadió Oliva en esa conversación. “Fue un proyecto realmente genial al principio. Ben tuvo que alejarse por motivos personales, y lo entendí perfectamente, pero el tiempo que pasé con Ben trabajando en el proyecto fue fantástico.”

Batman v Superman: The Dawn of Justice, se estrenó en el 2016 y fue dirigida por Zack Snyder.

Además del mencionado proyecto de Batman, Oliva estuvo involucrado en el DCEU de Zack Snyder encargado del guion gráfico tanto de El Hombre de Acero como de Batman V Superman. En cuanto a Affleck, como mencionó el artista, debió alejarse de su película debido a motivos personales. Finalmente esta cinta fue cancelada, dejando paso a la versión de Matt Reeves estrenada en 2022.

