NOTICIAS | Tobey Maguire reveló que su tiempo en Spider-Man: No Way Home le devolvió las ganas de actuar

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, los tres Spider-Man del cine.

Para una gran cantidad de fanáticos, la versión de Tobey Maguire sigue siendo la encarnación definitiva del hombre araña en el cine. Fue el primer actor en ponerle rostro a la era definitiva de los superhéroes y ya sea, por mérito o por nostalgia, se ganó un lugar imborrable en los corazones de toda una generación.

Recientemente el público pudo volver a ver a Maguire calzándose las mallas para Spider-Man: No Way Home, una película que no solo fue un rotundo éxito de taquilla, sino un sueño cumplido para el propio intérprete. En un reciente libro sobre el film, Tobey Maguire reveló algunos detalles sobre su regreso y, en especial, por qué esta experiencia resultó ser un antes y un después para él.

Tobey Maguire interpretó a James McKay en la película Babylon (2022) de Damien Chazelle.

“Cuando me llamaron inicialmente dije: ¡Por fin! Me sentí muy agradecido. Me mostré muy abierto, inmediatamente”, dijo Maguire quien reconoció que deseaba formar parte de ese equipo con gente que consideraba talentosa y creativa. Además, al referirse a sus compañeros de elenco, Andrew Garfield y Tom Holland, mencionó que fue algo muy especial en todo sentido.

“Reavivó mi interés por la interpretación. Me sentí como en una auténtica hermandad, que era lo que pretendíamos, tanto nosotros como los personajes. Fue energizante y revigorizante para mí”, completó el primero de los Spider-Man. Seguramente quienes tuvieron la posibilidad de mirar la película coincidirán en que está química entre los tres Peter Parker logró traducirse en pantalla.

Tobey Maguire junto a Eiza González en la serie de Apple TV+, Extrapolations, la cual estrenó en marzo de este año.

Si bien no se ha confirmado si Tobey Maguire regresará en alguna otra ocasión como Peter Parker en algún otro proyecto de Marvel, la película animada Spider-Man: Across the Spider-Verse, le rindió un homenaje en una escena donde Miguel O’Hara le explicaba a Miles Morales los acontecimientos del canon. A su vez, el actor recientemente tuvo un rol menor en la película Babylon y en la serie de Apple TV, Extrapolations.

