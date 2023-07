REVIEW | Disney Illusion Island es una interesante puerta de entrada al género metroidvania

Mickey, Minnie, Donald y Goofy protagonizan la aventura.

Disney Illusion Island llegó de manera exclusiva para Nintendo Switch y se trata de una aventura de plataformas cooperativa de hasta cuatro jugadores muy competente y disfrutable para jugar en familia. Con una historia que deja bastante que desear pero una jugabilidad positiva, el título se convierte en un gran lanzamiento para Disney Studios.

El desarrollo estuvo en las manos de Dlala Studios, una empresa que, a lo largo de diez años, trabajó junto a importantes marcas de la industria de los videojuegos como un estudio de apoyo. Sin embargo, debido a su gran desempeño, comenzaron a estar a cargo de lanzamientos propios en el último tiempo.

Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy emprenden una nueva aventura para encontrar tres libros mágicos y salvar la misteriosa isla Monoth. Hallarás aliados inusuales y peligrosos enemigos mientras juegas individualmente o con hasta tres amigos más. ¡Trabajen juntos mientras corren, saltan, nadan y se lanzan hacia la victoria!

Su primer juego fue Battletoads que realizaron para Xbox en 2020 y se trató del reboot de la clásica saga de sapos que fue popular en la década de los 90. Disney Illusion Island es su segundo lanzamiento y reafirma la idea de que Dlala Studios puede convertirse en un interesante desarrollador en el futuro debido a que ambos títulos poseen identidad propia y una buena jugabilidad.

La historia es lo que menos me gustó de la entrega ya que es simple y no ofrece nada destacado. Mickey, Minnie, el pato Donald y Goofy son invitados a una misteriosa isla llamada Monoth. Al llegar, descubren que el lugar se encuentra en peligro y deben conseguir tres libros místicos para salvarlos a todos.

En este plataformero los héroes tienen que juntar tres libros mágicos para salvar la isla Monoth.

El humor está presente en toda la entrega y hay chistes para que tanto adultos como niños puedan disfrutar. Me sorprendió en este apartado que, en muchos momentos, hay un humor sarcástico que hasta se ríe de los mismos personajes de Disney, algo que no pensé que ocurriría y está muy bien elaborado.

Por otro lado, el diseño artístico del mundo y los personajes son increíbles como también sus animaciones. Tanto jugando en la Nintendo Switch de manera portátil como conectada a un televisor, el juego es visualmente atractivo y llamativo. Por fuera de lo jugable, hay cinemáticas de historia que también tienen un importante grado de detalle.

El juego cuenta con animaciones dibujadas a mano y una banda sonora orquestada.

Entrando en el juego, Disney Illusion Island es una aventura de plataformas en 2D con muchos elementos del género metroidvania. Este término nació luego de los revolucionarios lanzamientos de Super Metroid (1994) y Castlevania: Symphony of the Night (1997) y, significa, entre muchas cosas, que hay un gran mapa interconectado que tendremos que ir descubriendo de manera no lineal. Además, hay secciones secretas y otras que no podremos acceder hasta desbloquear alguna habilidad o herramienta.

Los cuatro protagonistas comparten los mismos movimientos por lo que no genera ninguna diferencia jugar con uno o con otro.

Mickey, Minnie, Donald y Goofy son los personajes que podemos utilizar y es importante remarcar que no cuentan con diferencias entre ellos en cuanto a estadísticas o habilidades. Todos se mueven a la misma velocidad y pueden hacer las mismas cosas por lo que la elección de cada uno es únicamente por gusto propio.

El juego no tiene combate por lo que nuestra principal actividad será explorar el mapa, esquivar obstáculos y enemigos para llegar a nuestro destino. En determinados momentos, recibiremos herramientas que nos permitirán realizar nuevas acciones como impulsarnos en el aire, nadar y romper el piso entre otras cosas. Todo esto nos servirá para recorrer nuevas partes del mapa que nos eran inaccesibles.

La historia tiene un gran mapa interconectado que se tiene que descubrir manera no lineal.

Algo llamativo es que el género metroidvania, más en los últimos años, está asociado con tener un alto nivel de dificultad. En este sentido, Disney Illusion Island está enfocado para jugar en familia o con amigos por lo que se las ingenia para ser una propuesta atractiva para todo tipo de público. Este videojuego puede servir como una puerta de entrada al género para nuevos jugadores.

Al elegir nuestro personaje, tendremos la posibilidad de seleccionar la cantidad de vidas con la que nos gustaría jugar, siendo tres el máximo permitido. De esta forma, la experiencia del juego se puede personalizar para que quienes quieran un mayor desafío puedan tener una sola vida mientras que los demás puedan recibir hasta tres golpes.

Disney Illusion Island está enfocado para jugar en familia o con amigos.

A medida que recorremos los escenarios, encontraremos distintos puntos de guardado por lo que si perdemos todas las vidas, el título nos llevará a esa instancia. El escenario está repleto de estos checkpoints por lo que morir no tiene una penalización real. Si bien hay picos de dificultad sobre todo en los últimos compases de la entrega, Disney Illusion Island no busca ser una experiencia frustrante en ningún momento.

Disney Illusion Island se puede jugar hasta con tres amigos mediante Switch Online.

Otra muestra de esto es el mapa que siempre nos marca no solo hacia dónde tenemos que ir, sino también los distintos elementos importantes como los coleccionables que veamos y los caminos bloqueados que no podemos recorrer aún. El juego siempre nos guía y es amigable en su recorrido.

En definitiva, Disney Illusion Island es una linda propuesta que está dirigida para disfrutarse en familia gracias a su cooperativo de hasta cuatro jugadores. Si bien tiene mecánicas simplificadas, el juego cuenta con elementos bien llevados a cabo lo que lo convierte en una interesante puerta de entrada para el género de los metroidvania.

PUNTAJE: 7.5/10

Disney Illusion Island salió el 28 de julio para Nintendo Switch y su modo historia me llevó alrededor de 7 horas de juego.

Seguir leyendo: