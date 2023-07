REVIEW | Oxenfree II: Lost Signals - Una aventura sobrenatural con las inseguridades de ser adulto

Oxenfree II Lost Signals es secuela de Oxenfree (2016), el juego tiene lugar cinco años después de los acontecimientos del juego original.

Oxenfree II: Lost Signals salió el 12 de julio y se trata de una aventura narrativa donde la historia, los diálogos y los personajes son la pieza fundamental de la propuesta. Con mecánicas simples y pocos sistemas, el título se vuelve una gran opción para todo tipo de público que no necesariamente consuma videojuegos de manera regular.

Un agregado importante es que el juego se encuentra dentro de la suscripción de Netflix y está disponible para celulares por lo que si sos usuario de la plataforma, ya lo tenés disponible en la tienda del teléfono. La empresa se metió en la industria de los videojuegos desde finales de 2021 y ya cuenta con un interesante catálogo de juegos para sus usuarios.

Oxenfree II: Lost Signals es una aventura gráfica de misterio y terror sobrenatural desarrollada por Night School Studio y publicada por Netflix Games. El juego fue lanzado para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Windows el 12 de julio de 2023.

El juego fue desarrollado por Night School y es una secuela directa de la primera entrega lanzada en 2016. Sin entrar en spoilers, hay que saber que el título es disfrutable sin conocer los acontecimiento del primer juego pero recomiendo hacerlo ya que muchas situaciones hacen mención o se relacionan directamente con él. Además, si nos interesan estas propuestas, no hay razón para no jugarlo antes ya que son experiencias cortas y mecánicamente similares.

La historia de Oxenfree II nos pone en la piel de Riley, una mujer adulta que vuelve a su pueblo de origen al aceptar una oferta laboral allí. Trabajaremos para un grupo ambientalista que está estudiando unas frecuencias desconocidas que se dan en la isla y, para eso, tendremos que colocar unos transmisores junto a Jacob, nuestro compañero de trabajo que tiene nuestra edad y siempre vivió en la isla.

Al poco tiempo, situaciones paranormales empezarán a ocurrir y serán un peligro para nuestra existencia y la del pueblo. Viajes en el tiempo, misterios, fantasmas y portales son algunos de los elementos presentes que van a lograr tensionarnos y hasta asustarnos en diferentes momentos. Todos los acontecimientos extraños estarán siempre relacionados con la radio y las frecuencias.

Junto a nuestro compañero Jacob, deberemos descubrir qué está sucediendo y cómo detenerlo. En los primeros compases, las situaciones pueden ser bastante confusas pero, poco a poco, vamos a ir entendiendo lo que está sucediendo hasta quedar atrapados sin poder lograr soltar el joystick o el celular.

A grandes rasgos, el título nos cuenta una historia paranormal. Sin embargo, su esencia no está allí sino en el recorrido que realizaremos junto a Jacob y los distintos personajes que conoceremos en la historia. Aprenderemos más de ellos, de sus pasados, de sus temores y de la incertidumbre que les presenta la vida.

Oxenfree II: Lost Signals se centra en las inseguridades que genera ser adulto y lo difícil que puede llegar a ser empezar de cero a esa edad o comenzar nuevos proyectos teniendo ya un recorrido hecho y diferentes traumas vividos. El título te atrapa por los misterios pero te enamora por los personajes y sus historias de vida.

Resolver los sucesos paranormales para salvar al pueblo deja de ser un acto de heroísmo para convertirse, también, en una manera de demostrarse a sí mismo que sus vidas valen y reflexionar sobre el legado que desean dejar. Estos tópicos están manejados de manera increíble con un guion alucinante y son temáticas que no estamos tan acostumbrados de ver en la industria.

Entrando en las mecánicas que ofrece el juego, el diálogo es la piedra angular de todo ya que es el elemento que hace avanzar la historia. En el título tendremos que recorrer la isla mientras hablamos con Jacob y con distintas personas a través de un Walkie Talkie. La conversación es constante y siempre tendremos tres opciones de respuesta para elegir o, bien, podremos no hacer nada y simplemente quedarnos callados.

Los sucesos de la trama varían según lo que respondamos y decidiremos la personalidad de Riley según como actuemos. Podemos ser abiertos en lo que nos pasa, cerrados, buena onda, intentar ayudar a los demás o no. Todo esto provocará distintos desenlaces y hará que cambiemos nuestra relación con los personajes. Oxenfree II: Lost Signals posee distintos finales y los diálogos que elijamos marcarán la historia.

La actuación de voz es de primer nivel y, con auriculares, nos hace sentir que estamos dentro de la historia. Las conversaciones se sienten reales y los silencios, suspiros y el tono de las cosas que se dicen logran una inmersión alucinante. Incluso, hasta lograremos sentir reales a aquellos personajes que no veremos en la historia ya que solo interactuamos con ellos a través del walkie talkie.

El juego salió a la venta para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Windows el 12 de julio de 2023.

De esta misma forma, la ambientación y música destacan haciendo que cada paisaje se sienta único. El diseño de arte es bellísimo y acompaña gratamente a la narrativa de la historia. Para movernos por la isla, dispondremos de un mapa que nos ayudará a encontrar los caminos correspondientes para llegar a nuestros objetivos.

Más allá de que el juego es simple en sus características, me hubiera gustado que exista una especie de diario que permita llevar nota de lo que va sucediendo como un recordatorio con información de los personajes. A veces se nombran tantas personas, en especial al comienzo del juego, que es fácil confundirse y perder el hilo de sobre quien están hablando.

El único aspecto que no me gustó del título fue el desarrollo de los puzles. En diferentes momentos de la aventura, tendremos que resolver distintos minijuegos con la ayuda de nuestra radio. Si bien el concepto está bien, estas secciones no son satisfactorias. Estos desafíos podrían no estar en el juego y seguiría funcionando igual de bien ya que sus puntos fuertes son otros.

Oxenfree II: Lost Signals se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Android y iOS y es una propuesta muy interesante y recomendada para todos aquellos que disfruten las aventuras gráficas enfocadas en las conversaciones. Idealmente, es preferible jugar a la primera entrega antes. Tanto el título original como esta secuela se encuentran disponibles para celulares de manera gratuita si tenemos una suscripción a Netflix. Pasar la historia me llevó alrededor de seis horas.

PUNTAJE: 9/10

