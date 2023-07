EA Sports FC 24 contará con una versión completa en Nintendo Switch, a diferencia de FIFA

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, obra maestra al cuadrado

REVIEW | Superando cualquier pretexto, Nintendo desarrolla una secuela autosuficiente que no sólo está a la altura de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos sino que también, sin dejar de tener una personalidad propia, expande sus virtudes y opaca sus desaciertos. Seguramente, esto hará de Tears of the Kingdom una obra que será recordada durante muchos años.